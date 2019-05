Antonio Maria Rinaldi: chi è, carriera politica e biografia del parlamentare

I famosi gilet gialli della vicina Francia non attraggono soltanto i militanti del M5S. C’è un economista euroscettico che difende le posizione sovraniste e schiaccia l’occhio ai famosi gilet jaunes: il suo nome è Antonio Maria Rinaldi.

Chi è Antonio Rinaldi

Rinaldi nasce a Roma nel 1955 e consegue la laurea alla LUISS in economia negli anni ’70. Il padre è un ex banchiere, Rodolfo Rinaldi, rappresentante in Europa della Chase Manhattan Bank di David Rockefeller e in passato presidente del Banco di Santo Spirito e vicepresidente della BNL grazie alla vicinanza con Giulio Andreotti. La madre era Isabella Rossini, nobildonna proprietaria di una collezione di abiti realizzati su misura dalle principali case di moda nazionali e internazionali: da Valentino a Ferragamo, da Hermès a Chanel. La loro residenza familiare, ora sede della fondazione Isabella Rossini, era frequentata dai principali protagonisti della prima repubblica tra cui anche monsignor Marcinkus dello IOR.

Rinaldi oggi

Oggi Antonio Rinaldi si impegna a difendere le proprie posizioni politiche nei salotti televisivi e nei talk politici. Nel frattempo svolge diversi incarichi di docenza in alcune università come quella di Pescara e la Link Campus University. Negli anni Ottanta ha ricoperto l’incarico di direttore generale della Sofid, la finanziaria dell’Eni. In queste elezioni europee si è candidato con la Lega nella circoscrizione Centro come portavoce dei gilet gialli ma anche del movimento dei Forconi. “Noi sovranisti siamo al servizio della comunità”: sostiene. In una intervista all’AdnKronos afferma che discuteranno e sosterranno la loro linea politica contro burocrati e banchieri: “Ora è da cambiare completamente il rapporto fra istituzioni europee e cittadini“. Continua dicendo che si impegnerà per: “la tutela delle nostre micro e piccole aziende e dei commercianti ormai al collasso, mentre Bruxelles si preoccupa solo delle multinazionali“.

Sarà interessante vedere il prossimo futuro di Rinaldi all’interno delle dinamiche politiche europee.

