Elezioni europee, il voto per età, professione, fede secondo IPSOS

Oltre a Ixè anche IPSOS si cimenta nell’analisi del voto per il Parlamento Europeo in Italia.

I risultati sono interessanti, confermando alcune evidenze che da tempo si sono imposte.

Per esempio la prevalenza della Lega, con più del 37%, tra i 35 e i 64 anni. Il Pd invece va meglio tra gli over 65, con il 27,9%, dove è invece debole il Movimento 5 Stelle, che si rivela più forte tra i 35-49enni, dove è oltre il 20%.

Forza Italia sopra il 10% solo tra gli anziani. +Europa arriva al 6,1% tra i più giovani.

Ampie le differenze in base al titolo di studio. Tra i laureati vince il PD con il 27,%, mentre la Lega prende solo il 24,2%. Bene Fratelli d’Italia con l’8,1%.

La Lega raggiunge il proprio massimo, il 40,3%, tra chi ha la licenza media, il Movimento 5 Stelle tra chi ha quella elementare. Fratelli d’Italia invece tra i laureati, anche se le differenze non sono enormi. +Europa al 5,1% sempre tra chi ha una laurea, tra cui vanno bene anche i Verdi.

Elezioni europee, il voto in base alla professione per IPSOS

IPSOS analizza anche il voto in base alla professione svolta. Emerge come la Lega vada oltre il 40% tra autonomi, commercianti ed operai, e invece sia debole tra imprenditori e dirigenti, tra cui invece è forte il PD, che tra l’altro raggiunge il 28,2% tra i pensionati. Il partito di Zingaretti però scende sotto il 15% tra disoccupati ed operai.

Il segmento in cui è più votata Forza Italia è invece proprio quello dei disoccupati, tra cui anche il M5S supera il 20%, ma il partito di Di Maio fa ancora meglio tra gli operai. Fratelli d’Italia non presenta enormi differenze di voto in base alla professione, mentre spicca l’8,1% di +Europa tra gli studenti, tra cui i Verdi raggiungono il 4,4%.

Infine vi è la frequenza alla Messa. La Lega prevale tra chi va a Messa una volta al mese, mentre il PD tra chi ci va settimanalmente, con il 26,9%. in realtà non vi è un enorme divario in base a questo fattore. I cattolici non votano in modo molto differente dai non credenti. I pentastellati tendono a essere meno devoti, come gli elettori della Sinistra, ma le differenze sono limitate.

