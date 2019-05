Sondaggi politici Tecnè: europee, l’analisi dei flussi di voto

L’analisi dei flussi di voto alle europee condotta da Tecnè non si discosta più di tanto da quelle effettuate da altri istituti demoscopici. Vengono certificati i 9 milioni di voti presi dalla Lega che rispetto alle Politiche del 2018 è l’unica ad aver mantenuto un alto tasso di fedeltà del proprio elettorato (83%).

Sondaggi politici Tecnè: la forza di attrazione della Lega

L’incremento del consenso è arrivato grazie alla transumanza di voti in seno agli alleati di centrodestra e del Movimento 5 Stelle. Secondo Tecnè, il 19% di chi ha votato Forza Italia nel 2018, alle Europee ha scelto la Lega. Quote simili sono arrivate da Fratelli d’Italia (17%) e Movimento 5 Stelle (14%).

Sondaggi politici Tecnè: M5S, fuga di voti

I Cinque Stelle hanno invece visto una fuga di voti. La maggioranza (36%) ha preferito rifugiarsi nell’astensione, ma c’è anche chi ha scelto la Lega (14%) e chi il Pd (5%). Una debacle che ha porta il capo politico Di Maio a mettere sul piatto la sua testa. Oggi infatti sulla piattaforma online Rousseau si tiene il voto in cui si chiede se si vuole riconfermare la fiducia al vicepremier oppure no.

Sondaggi politici Tecnè: Pd in chiaro scuro

I dem, rispetto al Movimento, hanno avuto un tasso di fiducia più alto (64%) ma anche loro hanno avuto alcune defezioni. Il 25% ha deciso di non votare, un 4% è andato ad ingrossare le file della Lega mentre un 5% ha optato per altri partiti.

Sondaggi politici Tecnè: nota metodologica

Campione di 20.000 casi equi-distribuito in 9 cluster geopolitici, rappresentativo della popolazione maggiorenne italiana, con quote per sesso, età e zona di residenza.

Estensione territoriale: intero territorio nazionale.

Interviste effettuate il 26 maggio 2019 con metodo cati – cami – cawi – capi

Margine di errore massimo +- 2%

Soggetto che ha realizzato il sondaggio: Tecnè S.r.l.

Committente: RTI

