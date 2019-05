Busta paga stipendio e pensione europarlamentare. Quanto si guadagna

A elezioni europee concluse, la questione che in molti si pongono è la seguente: ma quanto guadagna un europarlamentare? Che importo c’è scritto sulla sua busta paga, a quanto ammonta il suo stipendio? E quanto percepisce di pensione (e quando ne ha diritto)? Proviamo a dare una risposta, prendendo come riferimento anche l’apposita voce sul sito italiano del Parlamento europeo.

Busta paga: quanto guadagna un europarlamentare di stipendio?

I deputati del Parlamento europeo percepiscono tutti lo stesso stipendio. Ciò avviene da luglio 2009, con l’attuazione dello statuto unico dei deputati. A partire dal 1° luglio 2018 gli europarlamentari percepiscono un importo lordo mensile pari a 8.757,70 euro. Questo stipendio è erogato a carico del bilancio del Parlamento ed è soggetto a imposta Ue e a una serie di contributi assicurativi. Tolti questi, la retribuzione “pulita” di un europarlamentare ammonta a 6.824,85 euro. Va tuttavia precisato che gli Stati membri hanno facoltà di assoggettare questa retribuzione alle tasse del proprio Paese. Inoltre, “la retribuzione di base è fissata al 38,5% della retribuzione di base di un giudice della Corte di Giustizia dell’Unione europea”. Questo significa che i deputati non possono stabilire l’importo del loro stipendio.

Vi sono però alcune eccezioni, che riguardano in particolare gli eurodeputati che sedevano in Parlamento prima del 2009, ovvero più di 10 anni fa, antecedentemente alle terzultime elezioni. Questi ultimi, infatti, hanno libertà di scegliere di mantenere il precedente sistema nazionale retributivo, così come l’indennità transitoria e le pensioni.

Oltre alla voce stipendiale sono da aggiungere anche i 4.513 al mese per spese di rappresentanza, che si dimezzano se la presenza alle sedute parlamentari non arriva alla metà delle stesse. Nella busta paga un’altra voce da tenere in considerazione sono le eventuali spese di viaggio (vitto e alloggio) per ogni giornata spesa a Bruxelles o a Strasburgo. Infine, gli europarlamentari hanno anche diritto al rimborso delle spese mediche. Infine, al termine del mandato, spicca anche un’indennità che supera i 15 mila euro.

Busta paga: a quanto ammonta la pensione di un europarlamentare

Per quanto riguarda la pensione è sempre lo statuto unico dei deputati a stabilire tempistiche e retribuzione. I deputati del Parlamento europeo hanno infatti diritto a una pensione a partire dal compimento del 63° anno di età. L’importo dell’assegno pensionistico ammonta al 3,5% della retribuzione per ogni anno completo di esercizio del mandato. Tuttavia non potrà essere superiore al 70%. Pertanto, in media, l’assegno pensionistico di un europarlamentare va oltre i 2.700 euro al mese. Come per la retribuzione stipendiale, anche la pensione è a carico del bilancio dell’Unione europea.

