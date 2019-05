Sondaggi elettorali Winpoll: la Lega vola al 36,3%, M5S al 16,5%

Il 64% degli italiani ritiene che dopo il risultato delle europee sia meglio tornare al voto e chiudere qui l’esperienza del governo giallo verde. A sostenerlo è un sondaggio Winpoll secondo cui anche la maggioranza del popolo leghista (53%) vuole le elezioni anticipate. A volere il voto sono gli elettori di quasi tutte le forze parlamentari: da quelli di Forza Italia (84%) a Fratelli d’Italia (77%) passando per il Pd (75%). Gli unici che non vogliono le urne sono gli elettori Cinque Stelle che si schierano in massa a favore della continuità del governo Conte (68%).

Sondaggi elettorali Winpoll: futuro Di Maio, che cosa pensa il popolo M5S

Proprio ieri il popolo pentastellato è stato chiamato a votare sul Blog delle Stelle per decidere le sorti di Luigi Di Maio. Deve rimanere capo politico pentastellato oppure no? L’80% dei votanti (44.849) ha detto di sì, confermando la sua fiducia al vicepremier e ministro dello Sviluppo e del Lavoro. Un plebiscito che stona se messo a confronto con i dati rilevati da Winpoll. Secondo l’istituto, infatti, gli elettori grillini sarebbero divisi al proprio interno tra chi difende l’operato di Di Maio (47%) e chi invece ne chiede le dimissioni da leader dei Cinque Stelle (43%). Meno critici verso l’alleato sono gli elettori della Lega: per il 51% Di Maio dovrebbe comunque rimanere dove è ora. I più duri sono gli elettori Pd: il 53% vorrebbe che il capo pentastellato si dimettesse sia da leader del Movimento che dal dicastero che occupa.

Sondaggi elettorali Winpoll: Lega, con chi allearsi dopo il governo Conte?

Nonostante il salvataggio di Di Maio, il governo Conte resta appeso ad un filo. Le probabilità di un ritorno al voto sono altissime. E se si tornasse alle urne con chi dovrebbe allearsi la Lega? Il 58% degli elettori del Carroccio non ha dubbi: bisogna fare un accordo con Fratelli d’Italia e altri del centrodestra ad esclusione di Forza Italia. Ipotesi, quest’ultima, sposata in toto dalla maggioranza degli elettori del partito di Meloni (57%) e rigettata dal popolo azzurro che chiede un’alleanza di tutti i partiti di centrodestra (89%). Tra gli elettori del Movimento, c’è anche una piccola parte (26%) che non disdegnerebbe un’alleanza con gli attuali alleati di governo.

Sondaggi elettorali Winpoll: Lega vola al 36,3%

Che ora navigano a vele spiegate. Secondo le intenzioni di voto registrate da Winpoll il 30 maggio, la Lega ora otterrebbe il 36,3% dei consensi. Dietro, staccatissimo, il Pd al 32,8%. Il Movimento 5 Stelle è ancora più giù al 16,5%. Forza Italia e Fratelli d’Italia sono invece divise da un solo punto con i primi al 7,9% e i secondi al 6,8%. I partiti di centrosinistra navigano tutti sotto il 3%.

Sondaggi elettorali Winpoll: nota metodologica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: dal 28 al 29 maggio. Metodo di campionamento: casuale ponderato per genere, fasce di età ed intenzioni di voto alle politiche 2018. 1500 interviste. Margine di errore: con intervallo di confidenza al 99%: 2,3%. Metodo raccolta delle informazioni:

interviste mail e telefoniche (Cawi – Cati- Cami).

