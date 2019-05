Sondaggi politici Index: elettori M5S “Governo vada avanti”

Il popolo pentastellato, attraverso la piattaforma Rousseau, si è espresso: Luigi Di Maio deve restare a capo del Movimento 5 Stelle. Eppure sul tema gli italiani si sono divisi come si evince da un sondaggio Index per Piazza Pulita: il 48,7% vedrebbe di buon occhio le dimissioni del capo politico dei Cinque Stelle, il 45,9% è invece di parere contrario. Incassata la fiducia dei dexsuoi elettori, il vicepremier e ministro dello Sviluppo e del Lavoro ha ribadito che il governo andrà avanti. “La riconferma del mio ruolo – ha detto su Facebook – è solo il primo passo per avviare una profonda organizzazione del M5S, per renderlo più vicino ai cittadini per rimarcare la nostra identità. Sono sicuro che insieme ripartiremo più forti di prima. Per il MoVimento 5 Stelle e per il Governo italiano che sosteniamo”.

Sondaggi politici Index: elettori M5S in coro: governo vada avanti

D’altronde la maggioranza degli elettori pentastellati (62,4%) vuole che l’esecutivo vada avanti. Troppo rischioso andare alle urne ora con la Lega oltre il 30% e il Movimento sotto il 20%.

Sondaggi politici Index: quanto dura il governo Conte?

Sulla durata del governo Conte però si continua a discutere. Per il 37,8% degli intervistati da Index, l’esecutivo cadrà entro l’anno mentre per il 26,6% durerà fino alla primavera prossima. C’è anche chi ipotizza la possibilità che il governo duri tutta la legislatura (20,3%).

Sondaggi politici Index: i parametri europei sono da rispettare?

Ma chi ora ha nelle mani le sorti del governo Conte è Matteo Salvini. Grazie al risultato delle europee, il leader della Lega è il vero dominus dell’esecutivo. Nonostante le rassicurazioni all’alleato-rivale, Salvini ha già cominciato a dettare la sua personale agenda di governo. Nella lista del segretario del Carroccio è sottolineato in rosso la volontà di superare il 3% di deficit. Uno scenario che spaventa Tesoro, mercati ed istituzioni finanziarie. E che a quanto pare non sta bene nemmeno agli italiani. Secondo il 49,6%, infatti, sarebbe sbagliato non rispettare i parametri europei.

Sondaggi politici Index: nota metodologica

In attesa di diffusione.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM