Calciomercato estivo 2019: quando inizia e finisce, la sede delle trattative

Il calciomercato estivo 2019 sta per iniziare: gli appassionati delle trattative devono sapere che ufficialmente il calciomercato aprirà le porte non a giugno, bensì a luglio, anche se ovviamente nel mese di giugno ci saranno già delle trattative in corso che potrebbero definirsi in chiuso. A partire dalla data ufficiale di inizio calciomercato, invece, sarà possibile ufficializzare definitivamente tutte le operazioni eventualmente già concluse.

Calciomercato estivo 2019: quando inizia in Italia e in Europa

Il calciomercato estivo in Italia inizia ufficialmente il 1° luglio 2019 per concludersi il prossimo 2 settembre. In Europa le date risultano diverse: è il caso dell’Inghilterra: in Premier League, infatti, le trattative possono essere ufficializzate fin dal 16 maggio, ma la chiusura sarà anticipata rispetto al nostro Paese, l’8 agosto, ovvero 2 giorni prima dell’inizio della nuova stagione prevista per il 10 agosto. In Italia invece si inizierà domenica 24 agosto, pertanto la sessione di trattative chiuderà poco meno di 10 giorni più tardi dal fischio d’inizio. Si tratta di una modifica sostanziale (e di un ritorno al passato) rispetto allo scorso anno, quando il calciomercato chiuse prima dell’inizio della Serie A. La sessione di mercato invernale aprirà invece il 2 gennaio 2020 e si chiuderà il 31 dello stesso mese.

Le trattative più calde

Sarà una stagione molto calda sotto l’aspetto delle trattative, e non solo per infoltire gli organici, ma anche per le panchine. Il Milan e la Roma, al momento in cui stiamo scrivendo, sono ancora senza allenatore e lo stesso si può dire della Juventus. L’Inter ha invece appena ufficializzato Conte, mentre sulla panchina del Napoli è confermato Ancelotti, così come la conferma è arrivata anche in casa Atalanta, dove Gasperini tenterà di fare bella figura in Champions. Ancora punti interrogativi per Lazio, Fiorentina e Sampdoria, per citare qualche squadra.

A livello di rosa, ci si aspetta l’ennesima rivoluzione in casa a Roma, con l’addio dei senatori che dovrebbe lasciare spazio ai giovani. La Juventus potrebbe fare il colpo da novanta in panchina, mentre la parte del leone potrebbe spettare all’Inter, con il neo-allenatore Antonio Conte che ha già chiesto una campagna di rinforzi importante.

