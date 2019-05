Quanto guadagna Antonio Conte: stipendio e patrimonio all’Inter

L’annuncio ufficiale sembra ormai solo una formalità: nella prossima stagione Antonio Conte siederà sulla panchina dell’Inter.

Antonio Conte: quando l’annuncio ufficiale

L’annuncio ufficiale arriverà entro venerdì secondo le ultime indiscrezioni: d’altra parte, Conte si trova già a Milano e ormai pare certo che accompagnerà lo stato maggiore interista a Madrid, sabato 1 giugno 2019 alla finale di Champions. All’inizio della settimana prossima poi dovrebbe tenersi la presentazione a stampa e tifosi. Successivamente anche un viaggio in Cina, per conoscere il resto dei vertici societari, quindi, il ritorno definitivo in Italia in previsione della partenza per il ritiro l’8 luglio insieme a squadra e staff. L’ex tecnico della nazionale ha già scelto buona parte dei suoi collaboratori interisti: come secondo, probabilmente, il fratello Gianluca, resterà il preparatore dei portieri Adriano Bonaiuti, tornerà Oriali.

Lo stipendio di Conte

Il contratto di Antonio Conte, per quello che è dato sapere al momento, sarà un triennale da 12 milioni di euro a stagione. Un ingaggio di molto superiore a quello di Luciano Spalletti che di milioni ne prende 4 e mezzo all’anno. Tuttavia, lo stipendio di Conte all’Inter sarà molto più alto anche di quello percepito da Allegri, l’allenatore più pagato della Serie A, nella sua ultima stagione alla Juventus (7 milioni e mezzo).

I colpi di mercato

Icardi sempre più dato in partenza: i nerazzuri da tempo hanno intavolato le trattative con l’attaccante della Roma Edin Dzeko. Insieme al bosniaco potrebbe arrivare anche Romelu Lukaku: il nome della punta del Manchester – il belga pochi giorni fa si è recato a Milano per incontrare l’Inter – è più di una suggestione. Anche per Perisic si avvicinano i cancelli della Pinetina: al suo posto potrebbero arrivare sia Chiesa che Barella. Arriverà sicuramente il difensore Diego Godin, preso a parametro zero mesi fa, da valutare le possibilità di permanenza di Naingollan.

