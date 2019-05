Assunzioni Eurospin e Fincantieri: posti e requisiti. Come inviare candidatura

Eurospin e Fincantieri hanno aperto numerose posizioni per diversi profili professionali in tutta Italia.

La famosa catena di discount Eurospin ricerca risorse da assumere nelle sue sedi, uffici e negozi, lungo tutto lo stivale. Non solo, l’azienda ricerca giovani, laureati e non, da impiegare per un periodo di stage.

Assunzioni Eurospin e Fincantieri: Eurospin ricerca personale in tutta Italia

Nel dettaglio, le assunzioni Eurospin riguardano: assistenti di filiale e vice assistenti di filiale in Puglia, Sardegna, Calabria, Liguria, Abruzzo, Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Lazio; gastronomi e macellai in Trentino Alto Adige, Lombardia, Sicilia, Puglia, Emilia Romagna, Sardegna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta, Liguria, Abruzzo e Lazio; addetti alle vendite in Lombardia, Trentino Alto Adige, Sardegna, Lazio, Piemonte e Veneto; un cuoco a Trento; capi settore in Calabria e in Puglia; impiegato ufficio fatturazione/magazzino in Campania e nelle Marche.

Negli uffici, invece le assunzioni Eurospin riguardano: tecnico IT in provincia di Latina; addetto logistica in provincia di Brindisi; neolaureato per area viaggi in provincia di Verona; assistente buyer ortofrutta in provincia di Brindisi; impiegato fatturazione passiva in provincia di Latina; tecnici di cantiere in Piemonte, Liguria, Puglia, Sicilia, Calabria e Veneto; espansionisti in Veneto e Puglia; capo settore merceologico gastronomia nell’area Nord Est; segreteria sviluppo tecnico in Puglia; manutentori di punto vendita in Sicilia, Calabria, Lazio e Campania.



Per vedere i dettagli di tutte le posizioni, i requisiti per partecipare alla selezione, nonché per inviare la propria candidatura, visitate il sito di Eurospin nella sezione “Lavora con noi”.

Assunzioni: l’azienda ha aperto posizioni per esperti

Anche Fincantieri, gruppo leader nel settore della cantieristica navale, sta selezionando personale in tutta Italia per procedere a nuove assunzioni. Si prevede il reclutamento di 200 nuove risorse nelle proprie sedi italiane, nonché un nuovo piano di sviluppo per il cantiere ad Ancona, che creerà 1000 posti.

Nello specifico, Fincantieri ricerca sia personale senior che junior. Per quanto riguarda le risorse con esperienza, sono aperte posizioni come: analista unzionale SAP FI-CO; planner P6; progettista scafo; key user centrale; responsabile controllo di gestione industriale; ICT cost & contract manager; key user SAP; key user software tools; progettista vibrazioni e rumore; tecnico progettazione sicurezza nave; preventivista; tecnico piani generali; progettista impianti elettrici e automazione; tecnico arredatore; responsabile amministrazione finanza e controllo; mission system engineer; progettista marine system; planner, project management team; support product engineer; supervisore di produzione area prefabbricazione / apparato motore; supervisore elettrico di produzione; supervisore di produzione per officina allestimento fuori apparato motore e tubi / officina allestimento apparato motore; field service engineer; site security supervisor; supervisore di produzione prefabbricazione; progettista 3D; tecnici capo prodotto e progettista; supervisore di produzione allestimento apparato motore.

Assunzioni Eurospin e Fincantieri: si ricercano giovani per stage

Fincantieri ricerca anche giovani diplomati e laureati per avviare un periodo di stage. Le offerte di tirocinio in Fincantieri riguardano: l’area allestimento elettrico a Muggiano (La Spezia); area allestimento elettrico, tirocinio per diplomati, a La Spezia; analista processi a Trieste; lead project engineer a Trieste.

Per scoprire tutti i dettagli delle posizioni, compresi i requisiti, e per candidarsi alle offerte proposte da Fincantieri visitate il sito web della multinazionale nella sezione “Lavora con noi – Chi cerchiamo”.

