Iron Man 3: trama, cast e anticipazioni del film di stasera in tv su Rai 2

Robert Downey Jr. veste, ancora una volta, i panni di Tony Stark, protagonista di Iron Man 3, film diretto da Shane Black nel 2013.

Iron Man, l’invincibile supereroe con l’armatura, affronta la sua ultima avventura prima di ritirarsi a vita privata. Il nemico questa volta, però, non gliela darà vinta molto facilmente. Il Mandarino, nome con cui il terribile criminale si fa chiamare, è disposto a tutto pur di conquistare il mondo, anche colpire Iron Man/Tony nel suo punto più debole.

La missione, questa volta, non sarà solo quella di salvare la Città di New York o il Pianeta Terra. Tony dovrà infatti riportare a casa ciò che gli è più caro, la sua amata Pepper.

Iron Man 3: trama del film Marvel su Rai 2, “Venerdì da eroi”

Per il ciclo Un venerdì da Eroi, torna su Rai 2 il consueto appuntamento con gli eroi Marvel. Iron Man 3 arriva con molti anni di distanza dal primo film della trilogia e lo fa aggiungendo all’armatura nuovi trucchetti e nuove armi. In questi anni Tony Stark è cambiato, ma i fantasmi del suo passato tornano per tormentarlo.

Iron Man, inoltre, porta ancora addosso i segni della sua ultima battaglia, che lo aveva visto protagonista insieme agli Avengers. Le continue crisi di panico lo spingono a credere che sia l’ora di abbandonare l’armatura e la vita da supereroe.

Iron Man 3: cast e anticipazioni stasera, film con Robert Downey Jr.

Non è però, per Iron Man, tempo di uscire di scena. Un uomo, dall’identità misteriosa, inizia a rivendicare una serie di attentati e di omicidi. Il nuovo nemico recluta giovani soldati disposti a prestarsi a dolorosi esperimenti, atti a compiere vere e proprie missioni suicide. In pericolo, stavolta, non ci sono solo gli esseri umani.

Questa volta, a rischiare la vita, è Pepper. Tony l’ha messa in una brutta situazione e solo lui è in grado di tirarla fuori. L’unico modo per salvarla è trovare Il Mandarino e mettere fine ai suoi omicidi. Niente, però, è come sembra.

