Quarto grado: anticipazioni casi e servizi di stasera 31 maggio 2019

Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero conducono un nuovo appuntamento di Quarto Grado, programma serale di approfondimento di cronaca nera. Questa sera la redazione accenderà di nuovo i riflettori sul caso di Marco Vannini, il diciannovenne ucciso con un colpo di pistola mentre si trovava in casa della fidanzata.

Il padre di quest’ultima, Antonio Ciontoli, è stato condannato a scontare cinque anni di carcere per omicidio colposo. La sentenza ha fatto molto parlare di sé è ha sconvolto l’opinione pubblica. La madre della giovane vittima, dal canto suo, continua a chiedere che venga fatta giustizia per la morte di suo figlio.

Quarto Grado: anticipazioni questa sera. Siria Magri, parla l’ex comandante di Ladispoli

Siria Magri approfondisce ulteriormente l’inchiesta, portando in prima serata le dichiarazioni di Roberto Izzo, ex comandante dei carabinieri di Ladispoli. Secondo la testimonianza dell’uomo, Antonio Ciontoli avrebbe cercato di nascondere la verità sull’omicidio di Marco per poi infine incolpare se stesso per difendere il figlio, reale colpevole.

La dichiarazione è ancora da verificare. Stando alle prime indiscrezioni, il colpo che ha ferito e ucciso il diciannovenne dopo due ore di agonia sarebbe stato sparato proprio dal ragazzo, figlio di Antonio Ciontoli; nonché fratello della fidanzata della vittima.

Quarto Grado: casi e servizi, morte del piccolo Leo. Compagno della madre tenta il suicidio

Durante la puntata di questa sera di Quarto Grado si discuterà inoltre della morte del piccolo Leo. Il bambino, ha soli 2 anni, ha perso la vita a causa delle violenze subite dal compagno della madre, una ventiduenne in attesa del suo secondo figlio. Il ragazzo, venticinquenne, è accusato di omicidio volontario pluriaggravato. Nonostante le prove lo confermino, l’indagato continua a dichiararsi estraneo ai fatti.

La giovane donna si trova attualmente agli arresti domiciliari mentre il compagno, da lei stessa accusato, ha tentato il suicidio in carcere.

