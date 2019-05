Wanda Metropolitano: posti, capienza e settori dello stadio di Madrid

Sabato 1 giugno 2019 a Madrid si giocherà la finale di Champions League presso lo stadio Wanda Metropolitano. Si tratta dello stadio dove gioca le partite di casa l’Atletico Madrid. Ed è ritenuto per la sua struttura uno degli stadi più moderni in Europa e nel Mondo.

Wanda Metropolitano: capienza stadio, caratteristiche e curiosità

La capienza dell’impianto sportivo è di circa 68 mila spettatori: per la precisione 67703. Lo stadio prende il nome dal colosso cinese attivo nel settore energetico che è proprietario al 20% del club dell’Atletico Madrid.

È stato inaugurato il 16 settembre nel 2017 ed è stato edificato là dove sorgeva un altro impianto sportivo, cioè il vecchio Stadio Olimpico di Madrid – dedicato all’atletica – a sua volta inaugurato nei primi anni ’90.

Curiosità: è stato scelta per ospitare l’importante finale internazionale appena quattro giorni dopo la sua inaugurazione. Del vecchio impianto è stata conservata la tribuna ovest. Mentre sui restanti tre lati e rispetto alla copertura è intervenuto il nuovo progetto definito da molti avveniristico. Inoltre il nuovo stadio è stato concepito in modo da garantire i più alti standard di comodità e sicurezza.

Impianto modernissimo

Lo stadio prevede tour: con visite a spogliatoi, sala stampa e zona mista, dove si presentano allenatore e calciatori al termine degli incontri. È anche possibile scendere sul terreno di gioco attraverso lo stesso tunnel usato dai giocatori. Le visite sono previste nei giorni di venerdì, sabato e domenica e giorni festivi (purché in quei giorni non si disputi una partita). Il prezzo del biglietto è di 16 Euro (8 Euro per i minori di 12 anni). Per i soci 8 Euro, gratis per i minori di 12 anni accompagnati.

Informazioni tecniche sullo stadio Wanda Metropolitano: occupa una superficie di circa 46.500 metri quadrati, con l’asse maggiore lungo 286 metri. Nella sua realizzazione sono stati utilizzati molti materiali ecosostenibili e sistemi avanzati come riciclo dell’acqua piovana e impiego di pannelli solari. L’illuminazione LED dà la possibilità di un notevole risparmio energetico e la creazione di modernissimi giochi di luce.

È stato il primo stadio con illuminazione 100% LED

