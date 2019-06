Finale Champions 2019: dove vederla in tv, streaming Rai e quote

Oggi, sabato 1 giugno 2019, va in scena al Wanda Metropolitano di Madrid l’atto finale della Champions League. Nella finale tutta inglese, come quella dell’Europa League, si sfideranno il Liverpool di Klopp e il Tottenham di Pochettino. La finale di Champions sarà trasmessa su Rai 1 e su Rai Play in streaming: la diretta comincerà alle 20.35, fischio d’inizio alle 21. Gli abbonati Sky potranno vedere la partita su Sky Sport Uno e Sky Sport Football (su SkyGo in streaming).

Finale Champions 2019: le formazioni

Gli Spurs dovrebbero schierarsi, davanti al francese Lloris, con una linea a 4 formata da Trippier, Alderweireld, Verthonghen e Rosw. In messo al campo Winks e Sissoko copriranno le spalle a Loucas Moura, Eriksen ed Alli. Unico uomo davanti Son. In porta per i Reds la vecchia conoscenza del calcio italiano Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk e Robertson formeranno il pacchetto difensivo, Fabinho, Henderson e Wijnaldum sulla mediana, Salah, Firmino e Manè il tridente offensivo.

Liverpool Vs Tottenham: i precedenti

Il Liverpool vuole rifarsi dopo aver perso la finale dell’anno scorso contro il Real, il Tottenham invece non era mai giunto così avanti in Europa. Insomma, entrambe le squadre hanno ottime motivazioni per lottare fino all’ultimo minuto. Detto ciò, guardando ai precedenti tra le due squadre, il Liverpool parte nettamente con i favori del pronostico: 79 vittorie, contro 48, in Premier su 170 incontri. Un rapporto di forze in campionato che si è confermato anche in questa stagione visto che il Liverpool è giunto secondo e il Tottenham quarto (a 26 punti di distanza). Inoltre, bisogna considerare le condizioni fisiche non ottimali di Kane, l’attaccante più forte a disposizione di Pochettino, che comunque partirà dalla panchina.

Finale Champions 2019: le quote

Chiaro allora perché i bookmarker stiano quotando la vittoria del Tottenham ben sopra i 4 punti mentre l’affermazione degli uomini di Klopp viene pagata intorno all’1.50. Pareggio quotato 3.50. Come per l’Europa League, le agenzie di scommesse prevedono molte reti: goal quotato a 1.67, over 2.5 a 1.80.

