Pensavo fosse amore invece era un calesse: trama, cast e curiosità film

Pensavo fosse amore invece era un calesse è uno dei film diretti e interpretati dall’attore partenopeo Massimo Troisi. La pellicola, prodotta nel 1991, racconta una storia d’amore tra il protagonista, Tommaso e la bella Cecilia. La loro storia tanto romantica quanto puerile, inizierà a maturare giorno per giorno. Crescendo insieme, i due giovani innamorati, scopriranno di essere in realtà molto diversi e di non essere fatti l’uno per l’altra.

Il film è stato vincitore di un David Di Donatello e di ben due Nastri D’Argento, uno per la miglior attrice protagonista, l’altro per l’emozionante colonna sonora, scritta e cantata da Pino Daniele. Il brano Quando, scritto appositamente per il film, è presente ancora oggi nell’immaginario collettivo e viene ricordato come uno dei brani più romantici del celebre cantautore.

Pensavo fosse amore invece era un calesse: trama e curiosità del film di Troisi

Questa sera su Rete 4 andrà in onda il film Pensavo fosse amore invece era un calesse. Tommaso e Cecilia sono due giovani innamorati che stanno per sposarsi. Il matrimonio, si sa, è un passo davvero importante nella vita di due persone e i due protagonisti dovranno valutare molti aspetti della relazione prima di intraprendere il loro nuovo cammino.

Persi nel vortice di una serie di peripezie e nuove avventure, i due si ritrovano e decidono di essere finalmente pronti per le nozze. Nel giorno tanto atteso, però, Tommaso non si presenta in Chiesa, lasciando Cecilia sull’altare ad attenderlo. Dopo averle fatto recapitare una lettera in cui le dice di attenderla in un noto bar del paese, Cecilia e Tommaso si incontrano in abiti nuziali e prendono la concorde decisione di non sposarsi.

Pensavo fosse amore invece era un calesse: anticipazioni e recensione, l’amore secondo Troisi

Uomo e donna, secondo Cecilia, sono troppo diversi per stare insieme. Meglio lasciar perdere l’idea del matrimonio e continuare a frequentarsi senza vincolo alcuno.

La commedia, poco romantica ma molto moderna, pone al centro del racconto una questione molto importante, quella del rapporto tra uomo e donna. Lo stesso protagonista e regista, Massimo Troisi, subito dopo l’uscita del film aveva spiegato che di amore e classiche storie strappalacrime ne era pieno il Cinema. I telespettatori avevano dunque bisogno di qualcosa di nuovo in cui rispecchiarsi.

