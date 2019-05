Dennis Fantina da Amici a All Together Now: chi è, cosa fa oggi

Dennis Fantina da Amici a All Together Now: chi è, cosa fa oggi

Dennis Fantina è nato a Trieste il 6 dicembre 1976. Molti lo ricorderanno per la sua vittoria nel programma tv condotto da Maria De Filippi all’epoca chiamato “Saranno Famosi”, poi diventato “Amici”. Il successo risale all’edizione del programma 2001/2002.

Dennis Fantina: tre album, tv e varie collaborazioni

Grazie al successo, negli anni successivi, si fa strada nel mondo dello spettacolo. Nel 2002 partecipa al Tim Tour, registra il suo primo album dal titolo “Dennis” sempre nel 2002. E ancora viene scelto come protagonista del recital Grease. Oltre a registrare negli anni successivi altri due album: “Io credo in te” (2005) e “Buone sensazioni” (2007).

Sempre in tv partecipa ad altri programmi come “Notti sul Ghiaccio” e “Miss Reginetta d’Italia” e collabora con Radio Italia e Video Italia.

Niente The Voice nel 2015, eccolo in All Together Now

Nel corso del tempo gli inviti e le collaborazioni diminuiscono. E artisticamente si perdono le tracce di Dennis Fantina sino a quando non riappare nel 2015 tra coloro che tentano di partecipare a “The Voice”. Senza risultato, vista la bocciatura dei giudici nel corso delle blind audition.

Ma a distanza di qualche tempo eccolo in All Together Now, programma tv condotto da Michelle Hunziker in onda su Canale 5 dal 16 maggio. Si tratta di un music game show in cui i protagonisti si sfidano l’uno contro l’altro per impressionare la severa giuria, capitanata da J-Ax. La giuria, soprannominata Il muro, è composta da ben cento elementi, molti dei quali sono volti noti del panorama musicale italiano.

Queste le sue parole: “Ho vinto la prima edizione di Amici quando ancora si chiamava Saranno Famosi”. Poi ha aggiunto: “è passato un sacco di tempo, ho avuto due bambini, al momento sono disoccupato, sopravvivo con la musica per quanto possibile. Sono qui perché la musica è sicuramente la mia vita, però anche due soldi in tasca non è che mi farebbero così schifo”

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM