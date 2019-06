New Amsterdam 1×20: trama, cast e anticipazioni di stasera su Canale 5

Questa sera su Canale 5 andrà in onda la decima e ultima puntata della prima stagione della serie tv New Amsterdam. Il protagonista, Max Goodwin, deve fare i conti con una nuova diagnosi della sua malattia. Questo metterà a dura prova la sua serenità e il rapporto con l’equipe e i pazienti della clinica.

Il dottor Max, medico rispettabile e anticonformista, riesce a rivoluzionare la vita dell’ospedale, portando ordine e rivoluzione tra i medici della clinica. Grazie alla sua presenza e al suo duro lavoro, la clinica può tornare a splendere come un tempo.

New Amsterdam 1×20: trama ultima puntata, finale di stagione. Max ha il cancro

La malattia del dottor Goodwin gli farà però mettere in discussione tutto ciò per cui ha lottato. Solo l’amicizia e l’amore dei suoi colleghi lo aiuteranno a superare il terribile momento.

Nel frattempo, durante il finale di stagione di New Amsterdam in onda questa sera, vedremo Reynolds affrontare un difficile intervento chirurgico. L’agente McNeil è morto e Max incolpa Reynolds per la tragedia avvenuta. Il dottor Goodwin è molto provato dalla sua malattia e non riesce più a lavorare a mente lucida.

New Amsterdam 1×20: anticipazioni ultima puntata, questa sera Canale 5

Bloom, dal canto suo, si reca a casa di Max per rassegnare le dimissioni, ma fa una macabra scoperta. Georgia giace in un lago di sangue e lotta tra la vita e la morte. Toccherà a lei cercare di salvarla ad ogni costo, a causa del ritardo dei soccorsi. La dottoressa sarà all’altezza della situazione, ma chi abbia ridotto la donna in quello stato resta un mistero.

L’ultima puntata della serie tv New Amsterdam riserverà non poche sorprese, ma soprattutto bisogna ricordare che la fine non porterà mai con sé cattive notizie.

