Chi ha vinto Ballando con le Stelle 2019: classifica e coppia vincitrice

Si è conclusa in maniera inaspettata la quattordicesima edizione di Ballando con le Stelle 2019 seguitissima dai telespettatori. Il programma tv in onda su Rai 1 e condotto da Milly Carlucci ha registrato la vittoria di Lasse Matberg che ha ballato con la ballerina Sara Di Vaira. Quest’ultima ha vinto per la prima volta Ballando con le Stelle. I due, lungo il percorso, hanno avuto la meglio su un gruppo di concorrenti preparati e agguerriti.

Ballando con le stelle 2019, la classifica finale

Ecco l’ordine di arrivo nella classifica finale:

Lasse Matberg & Sara Di Vaira

Ettore Bassi & Alessandra Tripoli

Dani Osvaldo & Veera Kinnunen

Milena Vukotic & Simone Di Pasquale

Nunzia De Girolamo & Raimondo Todaro

Angelo Russo & Anastasia Kuzmina

Ballando con le Stelle 2019: una finale piena di emozioni in cui Lasse Matberg e Sara Di Vaira hanno sconfitto coloro che venivano dati per favoriti, giunti però secondi cioè Ettore Bassi e Alessandra Tripoli. Sempre durante la serata finale Ettore Bassi e la sua compagna di ballo hanno sfidato e battuto nello spareggio Nunzia De Girolamo con Raimondo Todaro e l’attore Angelo Russo che ha ballato con Anastasia Kuzmina.

Ballando con le Stelle 2019, profilo del vincitore

Lasse Matberg detto il “vichingo” fa parte della Reale Marina Norvegese. Si è imposto con la sua fisicità, 197 centimetri e 120 chili, guidato dalla professionalità e dalla sapienza della sua maestra Sara Di Vaira. Ha aiutato per la vittoria finale la disciplina di Matberg e la sua voglia di mettersi in gioco. Nel corso del programma ha guadagnato tantissima popolarità. Il suo profilo Instagram è seguito da oltre 650 mila follower.

Il norvegese vincitore di Ballando con le Stelle 2019, a dispetto del fisico possente, ha raccontato di essere stato vittima di bullismo. “Da ragazzino ero molto diverso da come sono adesso, e non solo per la barba che mi sono fatto crescere. Ero mingherlino e avevo i denti sporgenti”. E ancora: “Ho sofferto per anni in silenzio, ma poi nell’adolescenza ho deciso di reagire, migliorando il mio aspetto”.

Gli altri premi

Nella finale di Ballando con le Stelle 2019 Milena Vukotic si è aggiudicata il premio speciale della giuria. Ettore Bassi il premio per l’esibizione più emozionante.

