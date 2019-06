Nuovo allenatore Juventus, ultime notizie: Sarri liberato dal Chelsea

Ormai sembrano esserci pochi dubbi in merito: Maurizio Sarri dovrebbe essere il nuovo allenatore della Juventus. Il condizionale però è ancora d’obbligo, ma il tecnico toscano sarebbe sempre più vicino al ritorno in Italia.

Nuovo allenatore Juventus: il Chelsea lascia libero Sarri

Ieri a Londra è avvenuto un incontro tra Fali Ramadani – agente di Maurizio Sarri – e la dirigenza del Chelsea: l’obiettivo era quello di liberare l’ex allenatore del Napoli dal contratto che lo lega ai blues fino al 30 giugno del 2021. Il tutto sembra essere andato per il meglio con Sarri che, in caso decidesse di lasciare Londra, sarebbe liberato senza alcun problema dal vincolo contrattuale.

Anche il presidente Roman Abramovich è stato già avvistata della volontà del suo allenatore di cambiar aria e non avrebbe opposto alcuna resistenza. La vittoria in Europa League di qualche giorno fa contro l’Arsenal ha sicuramente alleggerito l’ambiente blues, che a prescindere aveva già in mente di cambiare la sua guida tecnica, la quale molto probabilmente sarà affidata a Frank Lampard.

Secondo gli ultimi rumors dunque, Maurizio Sarri dovrebbe diventare ufficialmente il nuovo allenatore della Juventus durante la prossima settimana, con i bianconeri che nel frattempo si starebbero muovendo già sul mercato per regalargli i primi colpi.

E il primo acquisto dell’estate bianconera potrebbe essere quell’Emerson Palmieri che alla Vecchia Signora piace già da tempo e che Sarri ha “coccolato” al Chelsea, aiutandolo a crescere esponenzialmente. Da capire anche il destino del figliol prodigo Gonzalo Higuain, il cui riscatto al Chelsea rimane in bilico e dunque potrebbe approfittarne per tornare a Torino e continuare a lavorare con il suo mentore.

Nuovo allenatore Juventus, ultime notizie: quanto guadagnerebbe Sarri?

Ci si comincia anche a domandare quanto andrebbe a percepire Maurizio Sarri alla Juventus. Per il Corriere dello Sport il contratto messo sul piatto dalla società bianconera sarebbe di durata triennale a sei milioni di euro netti all’anno.

