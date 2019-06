Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni di stasera 2 giugno 2019

Questa sera, su Rai 1, andrà in onda l’ultima puntata di Che tempo che fa 2019. Da settembre, il programma sarà trasmesso sul secondo canale Rai, come annunciato dallo stesso Fazio. La Littizzetto, con la solita ironia, si è detta soddisfatta di aver lavorato ormai in tutte le reti Rai, mentre il conduttore del celebre Talk Show ha dichiarato semplicemente che continuerà a svolgere il proprio lavoro con passione e dedizione.

Diversa location, dunque, ma stesso format e medesima fascia oraria. All’alba dell’ultima puntata, il presentatore si sta già mettendo all’opera per la realizzazione della prossima edizione.

Che tempo che fa: ospiti stasera 2 giugno, Rai 1. Per concludere “Il Tavolo”

Per concludere il lungo percorso che ci ha accompagnato in questi mesi, Fabio Fazio preparerà un banchetto speciale. Saranno presenti in studio tutti gli ospiti che, insieme al conduttore, hanno reso possibile la nascita de Il Tavolo di Che tempo che fa.

Mago Forest, Ale e Franz, Max Pezzali, Orietta Berti, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Luciana Littizzetto e tanti altri allieteranno la serata per chiudere al meglio l’edizione di Che Tempo che fa 2019.

Che tempo che fa: anticipazioni stasera, Mara Venier ospite di Fazio

Grande attesa anche e in modo particolare per Mara Venier, la madrina di Domenica In. la conduttrice del noto programma pomeridiano che ha caratterizzato l’intero periodo invernale, sarà infatti protagonista di una lunga intervista con il padrone di casa.

Mara Venier farà un tuffo nel passato per ripercorrere la sua lunga carriera, da attrice giovanissima a conduttrice televisiva. Durante la sua intensa carriera lavorativa in Rai, la conduttrice ha avuto il piacere di conoscere e intervistare i grandi dello spettacolo, della musica e del cinema.

L’ultima puntata dell’anno, per Fazio, non poteva che concludersi con un’intervista ad una delle sue colleghe più stimate.

