Finale Champions League, Tottenham-Liverpool: pronti alla battaglia

Il giorno dell’anno più atteso dall’intero mondo calcistico è finalmente arrivato. Wanda Metropolitano di Madrid, ore 21:00: Tottenham-Liverpool vale la Champions League. Dopo settimane di ipotesi, di “se” e di “ma”, l’atto conclusivo dell’edizione 2018/2019 della competizione è lì a poche ore. Secondo derby inglese europeo in tre giorni, ma questo è ancora più importante e prestigioso.

Da un lato c’è il Tottenham, alla prima grande finale europea della sua storia. Il cammino degli Spurs era cominciato in salita, con le due sconfitte nelle prime due partite della fase a gironi perse rispettivamente contro Inter e Barcellona. Poi la rimonta, il secondo posto alle spalle dei blaugrana e il cammino fin qui inarrestabile nella fase ad eliminazione diretta. Borussia Dortmund, Manchester City e Ajax le vittime, prima di presentarsi questa sera nella capitale spagnola, nella partita che sogni da una vita.

Dall’altra c’è il Liverpool, squadra ben più attrezzata per questo tipo di partite avendone già disputate parecchie. I successi nella competizione dei Reds son cinque, l’ultimo dei quali nella storica partita di Istanbul quando – sotto la guida tecnica di Rafa Benitez – Gerrard e compagni riuscirono a rimontare tre reti in cinque minuti al Milan ottenendo il successo poi ai calci di rigore grazie alle parate di Dudek. Da quel momento due finali di Champions, entrambe perse: nel 2007 sempre contro il Milan e nel 2018 contro il Real Madrid. Occorre quindi invertire il trend e regalare un grande successo al caldo tifo reduce da un’altra cocente delusione in Premier League.

Perché deve vincere il Tottenham

Come detto, il Tottenham è alla prima finale di Champions League della sua storia. Parliamo di una delle big six inglesi, che però vanta un palmarés scarno nei tempi più recenti. L’ultimo titolo risale addirittura al 2008, la Coppa di Lega, peraltro al momento l’unico trionfo dei londinesi nel ventunesimo secolo. Vincere significherebbe portare solamente la seconda Champions League a Londra (dopo il Chelsea) e dare uno schiaffo morale non da poco agli acerrimi rivali dell’Arsenal, usciti sconfitti dalla recente finale di Europa League. Un trionfo aiuterebbe il club a proseguire la propria crescita, che ha visto come ultimo tassello per ordine di tempo la costruzione del nuovo bellissimo stadio e ripagherebbe del duro lavoro di questi anni sotto la guida sapiente di Mauricio Pochettino.

Perché deve vincere il Liverpool

Il Liverpool vincendo consacrerebbe finalmente l’ottimo lavoro di Jurgen Klopp. L’allenatore tedesco non ha un buon feeling con le finali, avendone perse diverse, soprattutto una di Europa League (sempre alla guida dei reds) e due di Champions League. È il trionfo che manca ad un allenatore assestatosi tra i migliori al mondo da diversi anni ormai, da quando portò il Borussia Dortmund proprio fino alla finale di Madrid, ma al Bernabeu, del 2013. Alzare la coppa dalle grandi orecchie significherebbe dimenticarsi per un po’ delle delusioni in campionato, con la Premier League diventata una vera e propria chimera. E il secondo posto di quest’anno alle spalle del Manchester City con 98 punti lo fa ben capire, oltre al clamoroso finale del 2014. Anche per loro sarebbe utile vincere per ripagare a dovere le esose operazioni economiche, soprattutto di mercato, che hanno contraddistinto i loro ultimi anni.

Finale Champions League: le probabili formazioni di Tottenham-Liverpool

Tottenham (4-3-2-1): Lloris; Trippier, Vertonghen, Alderweireld, Rose; Eriksen, Winks, Sissoko; Alli, Lucas; Kane

Allenatore: Pochettino

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Djik, Robertson; Henderson, Fabinho, Wjinaldum; Salah, Firmino, Mané

Allenatore: Klopp

Finale Champions League: dove vederla in diretta tv e streaming

Il match verrà trasmesso in diretta e in chiaro in tv su Rai Uno e per gli abbonati su Sky Sport Uno. In streaming sarà disponibile in chiaro su Rai Play e per gli abbonati su Sky Go e Now TV.

