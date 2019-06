Nuovo allenatore Roma, ultime notizie: in pole ora ci sarebbe Fonseca

In casa Roma, terminata una stagione assai travagliata su tutti i fronti, si continua con le tensioni. Il caso del litigio interno fra Totti con De Rossi e gli altri senatori della squadra si concluderà molto probabilmente in tribunale contro i giornalisti che hanno redatto la loro inchiesta ed ora è il momento di pensare solo ed esclusivamente al campo e alla programmazione della prossima stagione.

Finita l’esperienza di Claudio Ranieri – subentrato a marzo come traghettatore dopo l’esonero di Di Francesco – è tempo di scegliere la nuova guida tecnica. Incassato il secco no di Gian Piero Gasperini, che ha deciso di rimanere alla guida dell’Atalanta e sfumate le suggestioni Maurizio Sarri e Antonio Conte, in pole position ci sarebbe ora un tecnico portoghese.

Nuovo allenatore Roma, ultime notizie: in lizza anche De Zerbi

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il nuovo allenatore della Roma potrebbe essere Paulo Fonseca. Attualmente alla guida degli ucraini dello Shakhtar Donetsk dal maggio 2016, dovrebbe incontrare la dirigenza capitolina nei prossimi giorni. Sul piatto ci sarebbe una proposta contrattuale di durata triennale da 2,5 milioni di euro netti annui. Nonostante la presenza di una clausola rescissoria dal valore di 5 milioni di euro nell’accordo attualmente in vigore con gli arancioneri, Fonseca potrebbe riuscire a liberarsi a parametro zero come annunciato dal suo entourage.

L’alternativa è italiana e porta il nome di Roberto De Zerbi. Reduce da una buonissima stagione sulla panchina del Sassuolo, il tecnico bresciano è finito anche nel mirino della Lazio, con i biancocelesti che però parrebbero ormai vicinissimi al rinnovo contrattuale con Simone Inzaghi.

Fuori definitivamente dalla corsa Sinisa Mihajlovic del Bologna. Il serbo nei giorni scorsi sembrava avvicinarsi alla Roma, ma probabilmente è stato il suo grande passato da calciatore laziale a frenare il tutto.

