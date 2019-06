Noipa cedolino giugno 2019: data accredito e come cambia il portale

Ci sono delle importanti novità sul fronte NoiPa cedolino. Come comunicato dalla stessa amministrazione, interessanti cambiamenti riguardano l’applicazione ufficiale di NoiPa, con i suoi più recenti aggiornamenti. Ma visto che siamo a inizio giugno, molti avranno già possibilità di visualizzare il cedolino sul portale e saranno curiosi di conoscere qual è la data di accredito del pagamento.

App NoiPa aggiornata: nuova modalità di accesso

Dopo l’implementazione del servizio Consultazione Pagamenti, l’ultimissimo aggiornamento consentirà l’accesso all’app tramite impronta digitale o riconoscimento facciale, ovvero il sistema di riconoscimento biometrico (che sarà disponibile solamente sui dispositivi abilitati ovviamente). Questo significa che codice fiscale e password non serviranno più, ma che al tempo stesso potranno essere usate da tutti quegli utenti che non hanno intenzione di abilitare la funzione del riconoscimento biometrico (in alternativa potranno anche usare l’identità digitale unica SPID).

NoiPa cedolino giugno 2019: indennità di vacanza contrattuale

NoiPa ha pubblicato anche un comunicato relativo all’indennità di vacanza contrattuale. “Si comunica che per il personale del comparto Istruzione e Ricerca, a decorrere dalla mensilità di giugno 2019, l’indennità di vacanza contrattuale sarà adeguata in funzione dell’anzianità di servizio, così come previsto dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, cc. 440, art. 1 e confermato dalla Ragioneria generale dello Stato successivamente alla prima applicazione). Contestualmente saranno liquidati eventuali arretrati relativi ai mesi di Aprile e Maggio 2019”. A partire da giugno l’indennità verrà erogata a seconda del gradone di appartenenza e non sarà più usato come riferimento un unico gradone. Sempre a giugno saranno infine applicate le addizionali regionali e comunali.

NoiPa cedolino giugno 2019: data accredito pagamento

Per il personale scolastico con contratto a tempo indeterminato o supplenza al 30 giugno o 31 agosto, la data di accredito del pagamento a giugno 2019 è prevista con 2 giorni di anticipo. Invece del 23, che cade di domenica, l’erogazione del pagamento sarà liquidata venerdì 21 giugno. Dal 1° giugno è già possibile visualizzare l’importo dello stipendio nell’area riservata del portale, alla sezione Consulta Pagamenti. Il cedolino, come di consueto, dovrebbe essere caricato antecedentemente al giorno dell’emissione.

