Quanto guadagna Gad Lerner in Rai: stipendio ufficiale a puntata

Il ritorno di Gad Lerner in Rai fa parlare e non solo per il nuovo sbarco del conduttore al servizio pubblico, ma anche per quanto guadagna. Perché ormai gli stipendi che prendono i conduttori in Rai fanno notizia: da Fabio Fazio a Elisa Isoardi, ora è venuto anche il momento di sapere quanto guadagna Gad Lerner. A dirlo è stato lui stesso in un’intervista a La Repubblica, dove ha svelato le cifre che prenderà per ogni puntata.

Gad Lerner ritorna in Rai

Gad Lerner tornerà in Rai, e più di preciso su Rai Tre, a condurre in seconda serata cinque puntate del suo nuovo programma, L’Approdo. Lerner ha confessato che non ci saranno politici nella sua trasmissione, ma solo gente esperta sui temi che verranno trattati, dai radical chic all’avanzata della nuova destra. E così, anticipando le questioni e le richieste di chiarimenti da parte del ministro dell’Interno Matteo Salvini, Gad Lerner svela che prenderà 69 mila euro lordi di compenso per 4-5 mesi di lavoro. “Cifre ufficiali che ho il potere di divulgare”. E chissà, si chiede Lerner, “se la Rai vorrà dire della nostra minuscola redazione, del cachet della mia coautrice Laura Gnocchi”.

Il mio compenso per l'#Approdo @RaiTre è di 69mila euro lordi. Con me lavorano ottime professionalità interne e una coautrice esterna. Tranquillo, guadagnano molto di più i tuoi intrepidi cacciatori di #RadicalChic ogni sera in tv

Capito @matteosalvinimi? Ci vediamo lunedì h23,10 pic.twitter.com/QqRv7PIhkH — Gad Lerner (@gadlernertweet) June 1, 2019

Quanto guadagna Gad Lerner?

Il presentatore smentisce così le voci di matrice leghista (come riporta Repubblica) che parlavano di un budget totale per la trasmissione di 800 mila euro e di uno stipendio di 250 mila euro per Lerner. Smentite anche le indiscrezioni della Verità: il giornale condotto da Belpietro aveva parlato uno stipendio per Gad Lerner ammontante a 150 mila euro in totale (30.000 euro a puntata).

Evviva! @BelpietroTweet mi ha dato l’aumento, 60mila euro a puntata…o sarà la sua ennesima #FakeNews? Voi che ne dite? pic.twitter.com/iSeXrkJueY — Gad Lerner (@gadlernertweet) June 1, 2019

Come sarà L’Approdo, in onda su Rai Tre in seconda serata

Lerner ha risposto piccato al vicepremier, affermando di capire “che nella sua mentalità la caccia debba continuare e lui debba mostrarsi in cerca di una preda”, ma che resterà sorpreso perché “stavolta il suo bottino si rivelerà ben magro”. Per il giornalista la Rai è di tutti, “anche degli italiani che non la pensano come lui”. Quindi ha annunciato i suoi primi ospiti: Luciano Canfora e Marco Tarchi. La sua trasmissione, ha detto Lerner, eviterà i classici battibecchi che ormai sono all’ordine del giorno, soprattutto nei talk show politici, e punterà essenzialmente ai “confronti civili”.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM