Modello Redditi 2019 Persone Fisiche: circolare istruzioni online, i dettagli

La tanto attesa circolare dell’Agenzia delle Entrate che fornisce le istruzioni e le indicazioni più importanti sul Modello Redditi 2019 Persone Fisiche è finalmente giunta. Pubblicata lo scorso venerdì 31 maggio 2019, si tratta della circolare n. 13/E dell’AdE, di cui troverete il link al pdf alla fine di questo articolo. La circolare è infatti una lunga guida (390 pagine) alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno di imposta 2018, elencando le spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti ai fini della compilazione della dichiarazione e per l’apposizione del visto di conformità.

Modello Redditi 2019 Persone Fisiche: gli aggiornamenti nella nuova guida

Di fatti si tratta di un aggiornamento al 2019 (con riferimento all’anno di imposta 2018) della consueta guida annuale pubblicata sotto forma di circolare dall’Agenzia delle Entrate. L’indice generale resta infatti immutato, mentre le principali modifiche relative all’anno di riferimento vanno ad aggiornare la corposa guida.

Modello 730 2019 congiunto: vantaggi e istruzioni, come si fa

Alcune tra le novità più importanti

Le principali novità relative alla dichiarazione dei redditi e con particolare focus su deduzioni e detrazioni sono diverse. Si va dalla deduzione concernente le erogazioni liberali in favore delle Onlus alla detrazione Irpef del 19% sulle spese sostenute per gli abbonamenti legati al trasporto pubblico (fino a 250 euro massimo), nonché sui costi spesi per assicurarsi contro calamità. Detrazione Irpef al 19% anche per le spese sostenute per comprare strumenti e sussidi di ausilio in favore dei soggetti affetti da DSA (Disturbo specifico dell’apprendimento).

Modello 730 precompilato 2019: invio o modifica, come fare

Modello Redditi 2019 PF: la circolare n. 13/E AdE in pdf

Non ci resta quindi che lasciarvi al documento in pdf della circolare n. 13/E dell’Agenzia delle Entrate, che potete scaricare cliccando su questo link.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM