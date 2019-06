Sondaggi elettorali Germania: Verdi primo partito, superata la Cdu

Il quarto governo Merkel potrebbe cadere per colpa dei Verdi. Secondo un sondaggio Forsa per l’emittente Rtl e Ntv, i Grünen tedeschi sono il primo partito in Germania con il 27% dei voti.

Sondaggi elettorali Germania: la crescita verticale dei Verdi

Superata anche la Cdu della cancelliera ferma al 26%. La crescita dei Verdi è stata fulminante. Alle elezioni federali del 2017 avevano ottenuto l’8,9% ed erano in quinta posizione dietro a socialisti, alla sinistra di Die Linke e agli estremisti di Afd. Due anni dopo alle Europee il balzo in seconda posizione grazie al 20,5%. Ora, ad appena una settimana dal voto, la conquista del primo posto.

Sondaggi elettorali Germania: socialisti in crisi

I primi a farne le spese sono stati soprattutto i socialisti. La Spd è crollata al 12% dal 15,2% delle europee. Ed ora è insidiata dal partito di estrema destra Afd, sondato all’11%. Appena dietro i Liberali e la sinistra di Die Linke, fermi rispettivamente all’8 e 7%. Come se non bastasse, alle amministrative i socialdemocratici hanno perso anche la loro roccaforte nel Land di Brema, nel quale avevano governato ininterrottamente per 73 anni.

Un risultato disastroso che ha costretto la leader dell’Spd Andrea Nahles ad annunciare le sue dimissioni. “Non ho più il sostegno necessario per esercitare le mie funzioni”, ha dichiarato in un comunicato Nahles.

Sondaggi elettorali Germania: chi dopo Nahles?

Ora la guida del partito passa ad un triumvirato che dovrà decidere entro il 24 giugno sul congresso e sulla permanenza della Spd nella Grande coalizione. Tra i candidati a succedere la Nahles c’è anche il vice cancelliere Olaf Scholz. Secondo il sondaggio Forpa, Scholz potrebbe battere la leader della CDU Annegret Kramp-Karrenbauer, in eventuali elezioni anticipate.

Sondaggi elettorali Germania: nota metodologica

Forsa ha intervistato 2.001 persone tra il 27 maggio e il 31 maggio. Il margine di errore è stato di 2,5 punti percentuali.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM