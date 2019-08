Cartelle esattoriali agosto 2019: stop invio notifiche dal fisco, i giorni

Nella settimana di Ferragosto e in quella successiva, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, concorde con gli uffici postali, sospenderà gli atti di notifica delle cartelle esattoriali, risparmiando così ai contribuenti, molti dei quali in vacanza, di dover far fronte a notifiche impossibili da recapitare ai diretti interessati. Gli atti in totale ammontano a circa 800 mila, tra quasi 500 mila atti che sarebbero arrivati per posta tradizionale e poco più di 300 mila via PEC. Diverso il discorso per i circa 25 mila atti inderogabili, i quali, come riporta Il Sole 24 Ore, saranno comunque notificati tramite operatori postali o via PEC.

Cartelle esattoriali agosto 2019: stop a Ferragosto, ma fino a quando?

Lo stop durerà dal 10 agosto 2019, comprendendo così la settimana di Ferragosto, e terminerà il giorno 25 dello stesso mese. Ciò significa che le comunicazioni e gli avvisi riprenderanno a partire da lunedì 26 agosto 2019.

La classifica delle Regioni

Escludendo la Sicilia, in cui non opera l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, le Regioni che avrebbero dovuto ricevere il maggior numero di comunicazioni da parte del fisco sono la Lombardia (160.462 bloccati), Lazio (stop a 89.910) e Toscana (79.322). Seguono poi Campania con 77.658, il Piemonte con 64.774 e il Veneto con 53.972. Infine, chiudono la classifica le seguenti Regioni: Abruzzo (24.694), Friuli Venezia Giulia (23.034), Umbria (19.870), Emilia Romagna (19.585), Liguria (17.223), Marche (15.504), Basilicata (14.490), Trentino Alto Adige (10.110), Molise (5.166) e Valle d’Aosta (4.830).

Cartelle esattoriali: come controllare la propria situazione

Per controllare la propria situazione e partire senza pensieri ci si può recare sul portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione tramite le proprie credenziali. In alternativa sarà possibile utilizzare anche l’applicazione Equiclick su dispositivo mobile (smartphone o tablet), accedere con le proprie credenziali e selezionare la voce “Controlla la tua situazione – Estratto Conto”. Qui si potranno visualizzare tutte le cartelle e gli avvisi dal 2000 a oggi, con le procedure in corso e le eventuali azioni in sospeso.

SEGUI IL NUOVO TERMOMETRO QUOTIDIANO A QUESTO LINK.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a [email protected]