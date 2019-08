Bollino nero autostrade 2019: previsioni traffico weekend 9-11 agosto

In procinto di partire? Allora occorrerà prestare attenzione alle previsioni sul traffico stradale e autostradale dei prossimi giorni. In quali date è previsto il bollino nero sulle autostrade e cosa dicono le previsioni sul traffico per il weekend che inizierà domani venerdì 9 agosto e terminerà domenica 11 agosto e che di fatto inizierà la settimana di Ferragosto, ovvero quella in cui bene o male quasi tutta l’Italia si ferma (fatta eccezione per chi lavora nel turismo, ovviamente). Andiamo a scoprire gli ultimi aggiornamenti.

Bollino nero autostrade 2019: le previsioni

Situazione piuttosto tranquilla nella giornata di mercoledì 7 agosto, e anche oggi giovedì 8 agosto, nonostante un maggior flusso di auto, la situazione dovrebbe restare tranquilla. Bollino nero invece per sabato 10 agosto, e altrettanto per domenica 11, i 2 giorni che di fatto andranno a segnare l’inizio delle tanto agognate vacanze per molti, ma anche l’incubo di restare intrappolati in ingorghi stradali e autostradali, con temperature che potrebbero peggiorare ulteriormente la situazione.

Due weekend critici: il punto della situazione

In occasione della presentazione del Piano di Viabilità Italia per l’Esodo Estivo 2019 tenutasi al Viminale, le ultime previsioni sul traffico raccontano di due weekend neri: quindi traffico intenso non solo sabato 10 e domenica 11, ma anche sabato 17 e domenica 18. Quest’ultimo weekend, tuttavia, sarà contraddistinto dal bollino rosso, pertanto si prevede un flusso minore di traffico rispetto al fine settimana che sta per iniziare.

Bollino nero autostrade: ecco quando è previsto il controesodo

Sempre parlando di traffico, altre situazioni critiche potrebbero verificarsi tra fine agosto e inizio settembre, con particolare concentrazione nel weekend 30 agosto-1° settembre, quando si prevede la maggiore concentrazione di auto causata dal controesodo, ovvero dal ritorno dei vacanzieri.

