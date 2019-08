Governo ultime notizie: Salvini “qualcosa si è rotto”, crisi in vista?

Non c’è stato il colpo di scena sul chiudere delle attività parlamentari. Si è votato per le mozioni sulla tav, con il Movimento 5 Stelle che ha interpretato il ruolo di opposizione insieme al gruppo (minoritario) di Liberi e Uguali. Carlo Calenda (PD) aveva proposto di abbandonare l’aula per evitare di regalare voti alla Lega e mantenere in vita il governo. Salvini, infatti, aveva già assicurato che “con il no alla tav, il governo è a rischio”. Se la posizione dei pentastellati, di per sé, sembra essere motivo di crisi per il leader del carroccio, la rottura sarebbe stata pressoché inevitabile qualora avesse vinto la mozione “no tav” del Movimento. Ma così non è stato: PD e Forza Italia hanno votato a favore delle mozioni pro tav e hanno votato contro la mozione del M5S. Il governo, per ora, è salvo. Ma…

Governo ultime notizie: Salvini: “qualcosa si è rotto. Bisogna decidere in fretta”

nella stessa giornata che ha consegnato l’ennesima vittoria politica alla Lega, Salvini ha organizzato un meeting con alcuni dei più alti vertici del carroccio. L’evento (tenutosi a Sabaudia, prima tappa dell’Estate Italiana tour) ha confermato i sospetti di chi vedeva, nel meeting, una forma di entrare ulteriormente in pressing su un Movimento già messo all’angolo.

“Non mi uscirà mai una parola negativa su Di Maio o Conte ma qualcosa si è rotto negli ultimi mesi. Non sono fatto per le mezze misure, o le cose si possono fare per intero e in fretta oppure star lì a scaldare la poltrona non fa per me, e tenerci sette ministeri per non riuscire a fare le cose, tutte, 100 su 100, è inutile. A me non interessano rimpastini o rimpastoni, le idee non valgono due poltrone, se le cose non si possono più fare è inutile andare avanti e se c’è da prendere una decisione, bisogna prenderla in fretta.”

Governo ultime notizie: il cento su cento, l’aut-aut definitivo di Salvini?

Le parole utilizzate da Matteo Salvini durante l’evento di Sabaudia non lasciano molto margine d’interpretazione. Il leader del carroccio tira verso una ristrutturazione del contratto di governo e chiede di avere un peso maggiore rispetto all’alleato. Quel “cento su cento” sembra significare, infatti, solo una cosa: o si fa come dice il ministro dell’Interno, o tutti a casa e si va ad elezioni anticipate.

