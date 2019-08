Europei ciclismo 2019: diretta tv in chiaro, streaming e percorso. Le quote

Domani domenica 11 agosto, alle ore 11.30 (arrivo previsto alle 16.20), appuntamento con la Prova in Linea Uomini Elite; si tratta dell’ultimo appuntamento degli Europei di ciclismo 2019 che si stanno svolgendo in Olanda, ad Alkmaar.

Europei ciclismo: dove vedere la prova in diretta

La prova finale degli Europei di ciclismo sarà trasmessa in diretta sia su RaiSport2 ed Eurosport2 (ora visibile anche su Dazn) e sulle rispettive piattaforme di streaming online Eurosport Player e RaiPlay.

Il percorso di Alkmaar

Quella di domani non sarà solo la gara conclusiva ma anche quella più importante degli Europei di ciclismo. Il percorso di Alkmaar è particolarmente adatto ai velocisti: vento permettendo, non presenta delle difficoltà particolari nella prima parte lunga 46 chilometri – praticamente neanche un metro in salita – a eccezione delle numerose curve ad angolo retto. D’altra parte, nella seconda parte, un circuito lungo 11 chilometri e mezzo (lo stesso utilizzato per le altre gare in linea) – da percorrere per 11 giri (nel complesso saranno poco meno di 173 i chilometri della corsa) – ha un insidioso tratto in pavé, il Munnikenweg, di un chilometro e 100 metri, che termina a circa un chilometro dal traguardo finale.

Occhio a Viviani (e Trentin)

Tutti i migliori velocisti del panorama ciclistico mondiale sono presenti ai blocchi di partenza: l’unico assente è Sagan; grande favorito Dylan Groenewegen che, tra l’altro, corre in casa. Il tedesco Ackermann e il nostro Viviani subito dietro l’olandese, potrebbero trovare spazio anche l’irlandese Bennet e il francese Demare. Meno possibilità, invece, per Merlier e Kristoff. L’anno scorso a Glasgow vinse l’italiano Matteo Trentin fresco vincitore di una tappa all’ultimo Tour. Non è detto che non si proponga per uno storico Bis: d’altronde, sembra che a decidere tutto dovrebbe essere ancora una volta un’avvincente volata.

