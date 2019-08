Governo ultime notizie: esecutivo M5S-Pd, possibilità e scenario politico

Dopo la rottura definitiva tra Lega e Movimento 5 Stelle, ci si interroga sugli scenari futuri. Si tornerà subito alle urne, come richiesto dal ministro dell’Interno, o si formeranno maggioranze alternative? Nonostante sia davvero impossibile, al giorno d’oggi, capire cosa succederà in questo frenetico agosto, si può affermare che una maggioranza alternativa dovrebbe includere tanto il Movimento 5 Stelle come il Partito Democratico. Il primo partito d’opposizione al governo gialloverde è però fortemente spaccato al suo interno e l’escalation dello scambio d’accuse tra “dem” e pentastellati mina il dialogo.

Governo ultime notizie, sarà M5S-PD? La situazione dalle parti del Nazareno

Nonostante Matteo Renzi sia stato il nemico numero uno del Movimento 5 Stelle, l’ex segretario del PD chiede responsabilità per evitare di tornare alle urne. Il rischio di attivazione delle clausole di salvaguardia (che farebbero lievitare l’IVA di circa due punti) sarebbe elevatissimo e graverebbe fortemente sui bassi redditi. Una minaccia da scongiurare a tutti i costi e che, secondo Renzi, viene prima di qualsiasi tatticismo o calcolo elettorale. Non sembra, quindi, che l’ex premier abbia voglia di fare un passo indietro. Al contrario: Renzi vede e rilancia, in attesa di poter conformare, forse, il suo nuovo partito (spostato più a destra rispetto al Partito Democratico). Andare alle elezioni prima della Leopolda potrebbe rovinare i piani del fiorentino.

L’altro protagonista è ovviamente Nicola Zingaretti, colui che detta legge al Nazareno. Il segretario dei dem trova nelle elezioni anticipate la principale risorsa per liberarsi dell’ala renziana in Parlamento e fare un passo avanti verso il progetto di una federazione di sinistra che includa tanto l’anima liberale di +Europa, che quella socialdemocratica de La Sinistra. Possibile che si cerchi anche l’intesa con i Verdi, considerando che l’ambientalismo è un tema sempre più presente nell’agenda politica. Zingaretti ha già respinto al mittente la proposta di Renzi. È tutto da vedere, però, se si tratti di pura scena – per cercare di forzare i 5 Stelle a cedere su alcuni punti del futuro accordo -, o se è stata, invece, la manifestazione della rottura definitiva tra le due fazioni interne.

Governo ultime notizie: Grillo torna in gioco. Si allontana Di Maio?

Per quanto riguarda il partito pentastellato, la posizione di Luigi Di Maio è sempre più in bilico. Il partenopeo è sotto accusa per essere uno dei principali responsabili della debacle del Movimento, avendo concesso troppo al suo alleato di governo, regalandogli una gran fetta di voti e sostenendolo senza controprestazioni su questioni molto controverse. Mentre l’ombra di Alessandro Di Battista incombe su Di Maio, il fondatore del M5S Beppe Grillo torna a dire la sua. E sono parole che, forse, avranno spiazzato qualcuno. Grillo ha chiesto di non tornare alle urne e di cercare altre vie. Dicesi: maggioranze alternative. E per conseguire una maggioranza alternativa, è inevitabile allearsi – nella forma e nei contenuti che si possano ritenere più opportuni – con il Partito Democratico. Quella forza che Di Maio, fino a pochi giorni fa, definiva “il partito di Bibbiano”.

Il vicepremier pentastellato non ha un rapporto propriamente idilliaco con i dem. Probabilmente, sia Giuseppe Conte che Roberto Fico sarebbero candidati molto più idonei a sostenere un dialogo con il Partito Democratico. Si può stare certi che gli osservati speciali di questa convulsa fase politica saranno proprio M5S e PD: le uniche forze politiche che possono sbloccare la situazione e ritardare il ritorno alle urne.

