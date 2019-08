Ferragosto 2019: previsioni meteo, ultimi aggiornamenti

Avete programmi per Ferragosto 2019? Probabilmente sì, e date ogni tanto un’occhiata al meteo per vedere se i vostri piani rischiano di essere rovinati. Al momento, stando alle ultime previsioni e agli aggiornamenti più recenti, c’è da stare tranquilli. Sole su quasi tutta la Penisola, fatta eccezioni per le regioni montuose del Nord dove sono previsti alcuni sporadici annuvolamenti, ma soprattutto temperature nella norma. Oggi lunedì 12 agosto 2019 è da bollino rosso in molte città, con il termometro che è arrivato a raggiungere anche i 40 gradi. Ma da domani martedì 13 agosto la colonnina di mercurio scenderà di qualche grado, e le minime, in alcune zone del Paese, torneranno perfino a essere “fresche”.

Gli ultimi aggiornamenti meteo

Chi detesta il caldo ringrazierà l’anticiclone delle Azzorre, che scanserà via la bolla africana, il cui culmine si è verificato nelle giornate di domenica e lunedì, e riporterà la colonnina di mercurio a temperature più accettabili, attorno alla media stagionale. Le conseguenze di questo cambiamento determineranno anche una fase di instabilità in alcune aree settentrionali. Da mercoledì le temperature continueranno a restare nella media stagionale, e sarà soleggiato quasi ovunque, eccetto per le zone alpine orientali e in alcune aree appenniniche, dove non è escluso qualche temporale.

Cosa fare e dove andare in Italia giovedì 15 agosto

Ferragosto 2019: le previsioni meteo per giovedì 15 agosto

E arriviamo al giorno tanto atteso, giovedì 15 agosto. Al Nord si prevede bel tempo, soprattutto in mattinata, mentre nel pomeriggio sono attese precipitazioni a carattere temporalesco nell’area delle Dolomiti e in Trentino Alto Adige. Le piogge potrebbero poi spostarsi in serata verso il Friuli Venezia Giulia, il Veneto e sull’Appennino tosco-emiliano. Al Centro giornata tranquilla: sole e temperature che oscilleranno tra i 28 e i 31 gradi. Al Sud sarà prevalentemente soleggiato, fatta eccezione per alcuni annuvolamenti nella zona sud-tirrenica. Le massime rientreranno nella media stagionale, mentre le minime, soprattutto al Nord e al Centro, potranno scendere anche sotto i 20 gradi.

