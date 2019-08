Gita Ferragosto 2019: consigli su dove andare in Italia

Alla vigilia del 15 agosto ancora non si sa cosa fare a Ferragosto? Una bella gita fuori porta, per chi non è già in ferie, con possibilità di allungo anche per il weekend successivo? Certo, sarà difficile trovare una struttura libera decidendosi all’ultimo, ma tentar non nuoce e a volte è possibile scovare offerte last minute molto convenienti sui siti dedicati. Intanto noi abbiamo elencato una serie di proposte per fare una gita a Ferragosto 2019.

Gita Ferragosto 2019 Lazio: dove andare

Certamente c’è l’imbarazzo della scelta nel decidersi dove andare a fare una gita nel Lazio. Vicino Viterbo c’è Capodimonte, un paesino affacciato sul Lago di Bolsena, dove ogni 15 agosto si festeggia la Madonna dell’Assunta con relativa processione. Poi si può cenare in uno dei ristorantini vista lago (si consiglia la prenotazione) e attendere le 22.30 circa, quando ha inizio il consueto spettacolo pirotecnico: i fuochi d’artificio sono sempre una bell’attrazione, soprattutto sugli specchi d’acqua.

Spostandoci verso Frosinone, si potrebbe andare a fare una visita a Fumone, borgo ciociaro a 783 metri di altezza, da cui si può ammirare una spettacolare vista sul paesaggio circostante. Per mangiare c’è una tradizione che si ripete da anni: quella della Taverna del Barone, dove si viene serviti in bicchieri e piatti di coccio e da camerieri che indossano abiti di un altro tempo. Menu fisso e prezzo economico, ma si consiglia vivamente la prenotazione.

Montagna e mare: il Lazio ha tutto, e allora si può scegliere tra una gita al Terminillo, andando quindi verso Rieti, o una bella passeggiata al mare, tra Gaeta e Sperlonga.

Gita Ferragosto 2019 Lombardia: alcuni consigli

Residenti in Lombardia, magari vicino o a Milano? Anche qui c’è l’imbarazzo della scelta: ci sono i laghi, di incommensurabile bellezza, ma si può anche “sconfinare” e recarsi in una delle più vicine spiagge liguri per farsi un po’ di mare. Non mancheranno poi i tradizionali fuochi d’artificio e tantomeno le sagre: a Desenzano del Garda si celebra la Festa del Vino di San Martino della Battaglia. Altro bello spettacolo (sempre sul lago) si terrà a Limone sul Garda, che chiuderà con i fuochi d’artificio che si rifletteranno sullo specchio d’acqua sottostante. Un’altra buona idea sarebbe quella di recarsi a Zavattarello, in provincia di Pavia, dove si tengono le Giornate Medievali 2019, per un ritorno al tempo vecchio senza dimenticare il cibo e gli spettacoli, anche per bambini.

Dove andare in Piemonte

Anche fuori Torino la scelta di posti dove andare è ampia. Proprio giovedì 15 agosto, come riporta Mente Locale, il Castello di Miradolo organizza una giornata di visita al Parco e Castello di Masino, con picnic nel parco e visita (guidata) al secondo labirinto più grande d’Italia. Altro evento da non perdere è la passeggiata letteraria in notturna a Exilles, circondati dalle bellezze naturali. Spostandosi in provincia di Cuneo ci si può dedicare ad attività musicali, come il concerto di Ferragosto a Limone Piemonte, mentre a Castelmagno, sempre in provincia di Cuneo, ecco che si festeggia il Ferragosto Occitano.

Ferragosto 2019: cosa fare a Napoli e dintorni

Se ci si trova in Campania, nei dintorni di Napoli, si può optare per un picnic nel parco. Ci sono diversi luoghi di rara bellezza dove ci si può rilassare portandosi il pranzo: tar questi spicca il Parco del Grassano, dove è predisposta un’area picnic con tanto di barbecue.

Poi ci sono le immancabili sagre, dove divertirsi (e mangiare e bere) in compagnia. Si comincia dalla Festa della Cipolla di Vatolla a Borgo Vichiano, per continuare con la Sagra do’ Sciusciello a Pellezzano (fino al 16 agosto) o l’evento Pennone a Mare di Pozzuoli (solo il 15 agosto). Gli amanti della parmigiana troveranno di che leccarsi i baffi in quel di Castelnuovo Cilento, mentre a Felitto si celebra la Sagra del Fusillo.

