Traffico Ferragosto 2019: previsioni e le ore più a rischio

Quali sono le previsioni per traffico Ferragosto 2019? Se lo staranno chiedendo in tanti, di sicuro quelli che non vorranno perdere il giorno festivo a disposizione se attendono ancora le ferie (o non possono proprio farle) e molti allungheranno per il “ponte”, prendendosi anche venerdì 16. Come è ben noto, la settimana nera per l’esodo estivo è proprio quella di Ferragosto, con il bollino nero che si è registrato specialmente nelle giornate di sabato 10 e domenica 11 agosto. Ma quali sono le previsioni per il 15 agosto e per i giorni limitrofi?

Previsioni traffico 14 agosto 2019

Cominciamo da oggi, mercoledì 14 agosto 2019. Alcuni, infatti, decideranno di anticipare la partenza e, terminato il lavoro, si metteranno in viaggio per raggiungere i luoghi di villeggiatura e passare una notte fuori. Le ultime previsioni per oggi dicono che il traffico sarà piuttosto regolare, con qualche rallentamento in alcune zone, ma nulla di preoccupante. Le ultime raccontano di un bollino verde, ma forse è una previsione troppo ottimistica: non sarà certo il traffico delle grandi occasioni e le partenze per la giornata di oggi dovrebbero essere tranquille.

Previsioni traffico Ferragosto 2019: il punto della situazione

Passiamo ora al giorno più critico: giovedì 15 agosto, Ferragosto insomma. La situazione potrebbe peggiorare, anche a causa del fattore meteo che prevede condizioni atmosferiche tranquille e tempo soleggiato su quasi tutta la penisola, fatta eccezione per probabili temporali pomeridiani sul versante alpino orientale. È possibile dunque trovare traffico, soprattutto all’uscita delle grandi città. L’auspicio degli automobilisti, tuttavia, vira verso coloro i quali sono già in vacanza e dunque non si rimetteranno in viaggio per Ferragosto.

Va comunque detto che, per evitare eventuali ingorghi e incasellamenti, è preferibile mettersi in viaggio la mattina presto e tornare la sera tardi.

E dopo il 15 agosto? Gli aggiornamenti

Autostrade per l’Italia ha già segnato bollino rosso per sabato 17 e domenica 18 agosto. In molti, a causa del ritorno a lavoro, sceglieranno proprio il prossimo weekend per il rientro, e sono dunque probabili disagi lungo le autostrade e rallentamenti in prossimità delle grandi città.

SEGUI IL NUOVO TERMOMETRO QUOTIDIANO A QUESTO LINK.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a [email protected]