Calciomercato ultime notizie: Balotelli Brescia, accordo possibile

Mario Balotelli verso un clamoroso ritorno in Italia? L’attaccante starebbe sul punto di rifiutare l’offerta del Flamengo e ad accasarsi al Brescia.

Calciomercato ultime notizie: si attende il rilancio del Flamengo

L’offerta del Flamengo, secondo le indiscrezioni, è di quelle che solitamente si accettano senza pensarci due volte: 10 milioni alla firma e poi 300mila euro al mese fino a dicembre 2020. Se si aggiunge anche un posto sicuro al Boavista per il fratello Enock, diventa difficile accettare il trasferimento in Brasile.

Tuttavia, Mario Balotelli in queste ore sembra tentato dal ritorno in Italia, tra l’altro, nella sua Brescia. Il club neo-promosso dopo 9 anni di serie cadetta non può competere con le cifre faraoniche avanzate dalla società di Rio de Janeiro, tuttavia, oltre all’aria di casa e al fatto di giocare un torneo sicuramente più competitivo potrebbe offrire a Balotelli la possibilità di tornare in nazionale dove ad aspettarlo ci sarebbe il suo mentore Roberto Mancini.

Calciomercato ultime notizie: Messi entra nella trattativa Real-Neymar

Il rilancio di Cellino

Se Balotelli “pensasse meno ai soldi” aveva detto il Presidente del Brescia Cellino qualche settimana fa, “sarebbe già qui”. Nonostante la reputazione, sarebbe difficile per qualunque professionista rifiutare un’offerta – se fosse confermata – come quella del Flamengo. In effetti, però, a volte il “cuore” conta più della ragione: d’altra parte, senza “cuore”, appunto, il triennale da 3 milioni di euro più bonus messo sul piatto dalle Rondinelle avrebbe ben poco appeal per un giocatore con il mercato di Balotelli. Oltre al “cuore” poi Cellino avrebbe promesso all’attaccante un posto da leader della squadra della sua città e della sua famiglia.

A pesare sarà la decisione di Balotelli: in queste ore, insieme al suo agente Mino Raiola, incontrerà i vertici del Flamengo a Montecarlo per l’ufficializzazione della proposta. Il Brescia resta in attesa, così come altre società di Serie A che potrebbero tentare di inserirsi nella trattativa una volta appurata la volontà di Balo di far ritorno in Italia.

