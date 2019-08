Calciomercato ultime notizie: Messi entra nella trattativa Real-Neymar

Il Real Madrid infiamma il cuore dei tifosi corteggiando Neymar; le merengues avrebbero strappato il campione brasiliano alla concorrenza del Barcellona: entra in scena Messi.

Calciomercato ultime notizie: Neymar verso la Spagna

Ancora non si sa bene quale maglia vestirà Neymar nella prossima stagione ma ormai pare chiaro come il rapporto tra il brasiliano e il Paris Saint Germain sia definitivamente terminato: non è stato convocato per la prima giornata di Ligue 1 da Tuchel e da tempo non si allena con i compagni. Tra l’altro, sulla stampa d’Oltralpe si ricorda come non abbia mai imparato il francese in due anni a testimonianza di uno scarso ambientamento sotto la Torre Eiffel.

Lo stesso Leonardo in queste ore ha ammesso che una trattativa non solo è in corso ma che è anche alle battute finali pur non sbottonandosi sul nome del club. Le indiscrezioni riferiscono che attualmente in pole per convincerlo ci sarebbe il Real Madrid; i blancos avrebbero sorpassato il Barcellona (e quella della Juventus, che puntava a interpretare il ruolo di terzo incomodo).

Messi chiama Neymar

D’altra parte, i rapporti tra la società catalana e quella francese sono tutt’altro che cordiali secondo molti organi di stampa: insomma, anche i dirigenti parigini starebbero spingendo Neymar verso Madrid. Una delegazione blaugrana in questi giorni si sarebbe recata a Parigi per provare a migliorare una relazione complicata ma il tentativo non sembra andato a buon fine. L’unica possibilità per il Barcellona è agire sulla volontà del giocatore: si sarebbe mosso direttamente Messi per convincere Neymar a rifiutare l’offerta del Real in virtù della forte amicizia che li lega.

In fondo, il brasiliano preferirebbe ritornare accanto alla Pulce ma l’offerta economica del Barça – 50-80 milioni oltre allo scambio con Coutinho – sarebbe troppo bassa. Il Psg, che preferirebbe Dybala all’ex Inter, ne chiede 250 di milioni ma comunque ne accetterebbe anche 120: una cifra che il Real verserebbe senza battere ciglio o quasi (Zidane lo accoglierebbe volentieri ma non impazzisce per lui).

