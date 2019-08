Calciomercato ultime notizie: Dybala, si avvicina il Psg, Inter più lontana

La Premier League, almeno per il momento, non fa parte del futuro di Paulo Dybala; tuttavia, l’argentino difficilmente resterà a Torino nella prossima stagione.

Calciomercato ultime notizie: Sarri, “dobbiamo tagliarne sei”

Sfumato il trasferimento al Manchester United prima e quello al Tottenham dopo, Dybala è ancora un giocatore della Juventus anche se non sembra destinato a rimanere.

In qualche modo a confermare l’imminente partenza della Joya è stato lo stesso allenatore bianconero Maurizio Sarri durante la conferenza stampa post match con l’Atletico Madrid: “Su Dybala le valutazioni sono tutte premature. Ha fatto due allenamenti, oggi ha fatto mezz’ora. Chiaro non può essere al top della condizione fisica e questo incide anche nella sensazione che può dare da finto centravanti. Io penso abbia caratteristiche e numero di gol per fare quel ruolo, poi uno bravo tecnicamente di solito riesce a fare tanti ruoli. Con la squadra in condizione bisogna vedere quanto riusciamo a riempire l’area di rigore con questa soluzione. Con lui ci posso anche parlare, poi c’è il mercato che va in una certa direzione e quello che dico io conta zero. Sei vanno tagliati (per la lista Champions, ndR), dipende dal mercato”.

Sostituirà Neymar al Paris Saint Germain?

Psg in pole per assicurarsi Dybala; secondo diversi organi di stampa ci sarebbero stati già i primi contatti tra l’argentino e Leonardo. La Joya, dunque, sarebbe il prescelto per sostituire Neymar che sembra sempre più vicino a un clamoroso passaggio al Real Madrid. Il top club francese non avrebbe battuto occhio di fronte alle richieste di Dybala, quindi, gli avrebbe offerto un quinquennale da 12 milioni di euro a stagione; non ci sarebbero problemi neanche per commissioni e diritti d’immagine (il Psg potrebbe rinunciarvi, in pratica) che avevano impedito il suo sbarco in Inghilterra.

Inoltre, per quello che è dato sapere Parigi sarebbe destinazione più gradita all’argentino rispetto a Manchester o Londra. Detto questo, è chiaro che tutto dipende da cosa farà Neymar (anche se è improbabile che resti sotto la Torre Eiffel); se sfumasse il passaggio alle merengues, per Dybala si riaprirebbe la pista che porta all’Inter, anche se lo scambio con Icardi, non proprio in cima alla lista della spesa della Juve, potrebbe rallentare la trattativa.

