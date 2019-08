Atletico Madrid-Juventus: quote, formazioni e pronostico. Dove vederla

Juventus-Atletico Madrid: quote, formazioni e pronostico. Dove vederla

Oggi sabato 10 agosto, alla Friends Arena di Stoccolma, dove l’Italia di Ventura mancò la qualificazione alla coppa del mondo in Russia, appuntamento con l’ultima amichevole dell’estate per la Juventus. Alle ore 18 gli uomini di Maurizio Sarri sfideranno l’Atletico Madrid di Simeone.

Atletico Madrid-Juventus: dove vederla

La partita dell’International Champions Cup sarà trasmessa in esclusiva da Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e, in streaming sul sito dell’emittente (www.sportitalia.com), a partire dalle 18.

L’ICC è già stata vinta, di fatto, dal Benfica: con 9 punti in 3 gare guida la classifica generale ed è ormai imprendibile. Comunque affascinante la sfida Juventus-Atletico Madrid per via dei recenti trascorsi tra le due squadre: negli ottavi di finale dell’ultima Champions l’Atletico passò per due a zero al Wanda Metropolitano per poi essere travolto da Cristiano Ronaldo e compagni a Torino per 3 a 0 al ritorno. Inoltre, dopo la sconfitta con il Tottenham e la vittoria ai rigori contro l’Inter, l’incontro con gli uomini di Diego Pablo Simeone è l’ultimo palcoscenico importante che la Juventus solcherà prima dell’esordio in Seria A contro il Parma.

Probabili formazioni e quote

La Juventus scenderà in campo con il consueto 4-3-3 di Sarri: in porta il polacco Szczesny, Bonucci e De Ligt formeranno la coppia centrale, sulle fasce De Sciglio e probabilmente Cuadrado vista l’indisponibilità di Alex Sandro. In mezzo al campo Emre Can, Pjanic e Rabiot supporteranno il tridente avanzato formato da Bernardeschi, Higuain e Cristiano Ronaldo. Dybala, voci di mercato a parte, è ancora in “ferie” post Coppa America, sarà in panchina anche il probabile partente Mandzukic.

Anche l’Atletico si presenta con il tipico 4-4-2 di Simeone; tra i pali Oblak, pacchetto difensivo composto da Savic e Gimenez al centro con sulle fasce Renan Lodi e il nuovo acquisto Trippier. Sulla mediana Koke, Saul, Llorente, Lemar, i due attaccanti titolari Joao Felix e Morata nonostante il ricorso vinto contro il Chelsea permetterebbe di schierare Diego Costa.

Atletico Madrid-Juventus: le agenzie di scommesse quotano la vittoria degli spagnoli tra 2.55 e 2.45, quella della Juve tra 2.45 e 2.70, pareggio dato tra 3.30 e 3.40.

