Poste Italiane: delivery web, servizio per viaggiare senza bagagli

Grazie a Poste Italiane i viaggiatori possono viaggiare senza bagagli; ecco in cosa consiste il nuovo servizio Poste Delivery Web.

Poste italiane: come funziona Poste Delivery Web

È possibile andare in vacanza senza l’ingombro dei bagagli? Si possono risparmiare i costi di imbarco in stiva una grossa valigia? Adesso sì grazie a Poste Delivery Web. Il nuovo servizio di Poste Italiane permette di prenotare il ritiro di pacchi e valigie anche al proprio domicilio, senza costi aggiuntivi, naturalmente si possono consegnare anche presso un ufficio postale abilitato, per poi vederseli recapitare all’indirizzo dove si pernotterà per le vacanze – sono ben 220 le destinazioni coperte in tutto il mondo.

Spedizione sempre sotto controllo

Sarà possibile monitorare tutto il percorso della spedizione: l’aggiornamento sui vari passi di avvicinamento dei propri bagagli tramite sms o e-mail è gratuito. Si potranno spedire fino a 30 chilogrammi: la consegna avverrà in uno-tre giorni lavorativi nel caso in cui si spedisca sul territorio italiano, invece, necessari dai tre ai cinque giorni per il recapito sul territorio europeo.

Spedire in quattro click

Per spedire le proprie valigie e viaggiare senza bagagli bastano 4 click. Innanzitutto, come scritto sul sito del servizio, “Vai alla sezione «Fai un preventivo» nella parte iniziale di questa pagina, scegli la località o il Paese di destinazione e i servizi accessori, verifica il prezzo della spedizione e accedi successivamente a poste.it”. Successivamente, “scegli come affidarci la tua spedizione e come recapitarla (al domicilio del destinatario, in Fermoposta o in Casella Postale). Il ritiro della spedizione a domicilio è incluso nel prezzo”. Infine, dopo la verifica dei dati, “Conferma e completa l’acquisto. Scarica e stampa subito la Lettera di Vettura e l’eventuale documentazione aggiuntiva che dovrai consegnare insieme alla spedizione. Riceverai nella Bacheca MyPoste la fattura relativa all’acquisto e una notifica con il riepilogo dei dati”.

