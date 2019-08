Dove vedere il Palio di Siena 2019 in diretta tv e streaming: a che ora inizia

Oggi venerdì 16 agosto 2019 si tiene a Siena il Palio dell’Assunta, secondo appuntamento annuale che farà diventare una Piazza del Campo gremita il luogo dove le 10 contrade si contenderanno l’ambita vittoria. Andiamo a scoprire dove vedere il Palio di Siena 2019 in diretta tv e in streaming e se è possibile vedere anche la replica, senza dimenticare l’elenco delle contrade partecipanti, con tanto di fantini e relativi soprannomi, e l’orario di inizio.

Le contrade partecipanti e i fantini

Di seguito elenchiamo le contrade partecipanti, i nomi dei cavalli e quelli dei fantini con relativi soprannomi.

Contrada Cavallo Fantino (soprannome) Aquila Tottugoddu Stefano Piras (Scangeo) Bruco Schietta Andre Mari (Brio) Chiocciola Una per tutti Francesco Caria (Tremendo) Drago Tornada Federico Arri (Ares) Istrice Oppio Andrea Coghe (Tempesta) Oca Unidos Antonio Siri (Amsicora) Onda Porto Alabe Carlo Sanna (Brigante) Pantera Tabacco Luigi Bruschelli (Trecciolino) Selva Remorex Giovanni Atzeni (Tittia) Torre Violenta da Clodia Jonatan Bartoletti (Scompiglio)

L’Aquila insegue la vittoria da 27 anni e sul suo Tottugoddu cavalcherà un fantino al suo primo Palio. Segue la Chiocciola, che non vince da 20 anni. Tra i favoriti, in base all’assegnazione dei cavalli, spiccano l’Istrice, la Torre, la Selva e l’Onda.

Dove vedere il Palio di Siena 2019 in tv, streaming e replica

Chi non potrà essere a Siena per gustarsi l’evento, avrà l’occasione di vedersi il Palio di Siena dedicato alla Madonna dell’Assunta (quello del 2 luglio è in onore della Madonna di Provenzano) comodamente seduto sul divano di casa, davanti al televisore. La corsa sarà infatti trasmessa in diretta in chiaro su Rai Due. L’appuntamento è previsto per le ore 18.15, per non perdere le anticipazioni dell’evento, che sarà raccontato in diretta da Annalisa Bruchi e sarà ricco di filmati, documenti, interviste e altri spunti interessanti sul tema. L’ora d’inizio del Palio è sempre di difficile definizione, visto che dipenderà dal corretto posizionamento dei cavalli e da altre circostanze. A ogni modo gli orari dovrebbero essere approssimativamente questi:

Ore 16.50 : ingresso del Corteo Storico in Piazza del Campo;

: ingresso del Corteo Storico in Piazza del Campo; Ore 19: Inizio del Palio dell’Assunta.

Chi non può vederlo in tv, ma ha a disposizione un PC, uno smartphone o un tablet (e soprattutto una connessione internet) potrà sintonizzarsi su RaiPlay, per godersi il Palio in streaming. Dopo la corsa, l’evento dovrebbe essere visualizzabile on demand sempre sulla piattaforma streaming del Servizio Pubblico.

