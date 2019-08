Calendario pagamento pensioni settembre 2019: data accredito

Per quale data è previsto il pagamento pensioni di settembre 2019? Solitamente l’accredito avviene il primo giorno del mese, ma se questo cade di domenica (come avverrà proprio a settembre)? Considerando che si parla di primo giorno bancabile del mese, l’accredito slitterà al giorno seguente a quello festivo. Andiamo quindi a riepilogare le principali informazioni sul pagamento delle pensioni, sia per chi lo riceve presso la propria banca sia per chi lo riceve alle Poste sulla visualizzazione del cedolino, nonché sulle date restanti del 2019.

Calendario pagamento pensioni 2019: le date di settembre e degli ultimi mesi

Negli ultimi mesi del 2019, solamente a Ottobre il pagamento sarà accreditato il giorno 1. Diverso il discorso per Settembre e per Dicembre, visto che ambedue le mensilità saranno versate il giorno 2. Uniformità tra Banche e Poste negli ultimi mesi dell’anno, fatta eccezione per il mese di novembre. Cadendo il 1° un festivo e trattandosi di venerdì, solo alle Poste i pensionati potranno andare a prelevare il giorno 2, mentre chi lo riceve presso la propria banca di riferimento dovrà aspettare lunedì 4. Ecco un breve riepilogo nella seguente tabella.

Mese 2019 Giorno accredito Poste Giorno accredito Banche Settembre Lunedì 2 Lunedì 2 Ottobre Martedì 1 Martedì 1 Novembre Sabato 2 Lunedì 4 Dicembre Lunedì 2 Lunedì 2

Pagamento pensioni: come visualizzare il cedolino pensione di settembre 2019

Ricordiamo che è possibile visualizzare il cedolino della pensione in pdf sulla propria area riservata nel portale Inps. Per consultare il cedolino bisognerà recarsi sulla sezione Fascicolo Previdenziale del Cittadino, e quindi selezionare le voci Prestazioni e Pagamenti e poi Pensioni. In quest’area si potranno consultare le varie rate disponibili, compresa la rata di riferimento. L’Inps dovrebbe aggiornare nei prossimi giorni questa voce.

Infine è possibile che alcuni pensionati che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in ritardo, potrebbero ricevere proprio con le mensilità di settembre anche la tanto attesa quattordicesima.

