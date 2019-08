Concorsi avvocati e assistenti sociali in Gazzetta Ufficiale: scadenza bando

Concorsi e selezioni per avvocati e assistenti sociali in scadenza a settembre; ecco le tempistiche e le modalità con cui inviare la propria candidatura.

Concorsi avvocati: posizione aperta in Lazio

Il comune di Albano Laziale ha indetto un concorso per titoli ed esami per la copertura di un posto da avvocato. Oltre alla Laurea in Giurisprudenza e l’abilitazione alla professione, requisito fondamentale l’iscrizione all’albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori. Si offre un contratto a tempo indeterminato part time di 30 ore settimanali, categoria D, posizione economica D1.

La domanda potrà essere inoltrata esclusivamente attraverso il modulo messo a disposizione dal comune nelle seguenti modalità: 1) consegna diretta presso l’Ufficio Protocollo della Città di Albano Laziale, Piazza delle Costituente 1 (nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 08.30 alle ore 11.00, lunedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30); 2) raccomanda con ricevuta di ritorno all’indirizzo: Comune di Albano Laziale – Settore/Servizio/Risorse Umane – Piazza della Costituente 1, CAP 00041 Albano Laziale (Rm); 3) messaggio via posta elettronica certificata all’indirizzo: [email protected]

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 9 settembre 2019.

Concorsi Ministero Giustizia 2019: 5000 posti in totale, ecco i requisiti

Concorsi assistenti sociali: posti in Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto

Concorso con in palio 4 posti da assistente sociale a Saronno, provincia di Varese: scadenza per invio domande fissata al 2 settembre. Sempre in Lombardia, anche il comune di Mortara, in provincia di Pavia, cerca un assistente sociale: candidatura non oltre il 15 settembre. Stessa cosa il comune di Lacchiarella, provincia di Milano: il termine per partecipare alla selezione è posto al 19 settembre. Ben 14 i posti ricercati, invece, dal comune di Venezia: le domande andranno inviate entro il 5 settembre. Infine, è alla ricerca di un assistente sociale anche il comune di Sorbolo, in provincia di Parma: la scadenza delle domande il 19 settembre.

