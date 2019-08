Neymar Juventus, ultime notizie: titolo in borsa schizzato come per Guardiola

Neymar lascerà il Paris Saint Germain? Il futuro dell’asso brasiliano sembra ormai lontano dalla Francia. Al duello tra Real e Barcellona per aggiudicarselo si sarebbe aggiunta anche la Juventus.

Neymar Juventus: Dybala alternativa al brasiliano

Ad accreditare l’indiscrezione di un inserimento della Juventus nelle trattative tra Psg e i due top club spagnoli ci sono innanzitutto i media brasiliani; in realtà, dei segnali in questo senso erano stato notati da un po’ tutta la stampa specializzata negli ultimi tempi. Per inquadrare il contesto bisogna partire dagli affari sfumati tra Dybala e Manchester United prima e Tottenham dopo.

Le due società inglesi, però, hanno giudicato il trattamento economico richiesto dall’argentino per trasferirsi in Inghilterra troppo alto. Chiusosi il mercato in entrata per la Premier e delineatasi definitivamente la volontà di andare via di Neymar, il Psg ha tentato l’affondo decisivo per Dybala, individuato da Leonardo come il perfetto sostituto del campione carioca.

100 milioni più l’argentino

Ora, la Juventus non ha problemi a dire addio a La Joya: non rientra nei piani di Sarri e ancora meno della società. La rottura, tra l’altro, sta avvenendo senza particolari nervosismi: Dybala sa di avere molte e facoltose pretendenti. Tuttavia, anche se in direzione Parigi potrebbe andare in ogni caso, secondo le indiscrezioni di cui si diceva prima, Dybala sarebbe diventato la chiave di volta dell’affare che potrebbe portare Neymar in bianconero.

In teoria, a Parigi chiedono 250 milioni per il brasiliano ma una cifra compresa tra i 120 e i 130 milioni, quella offerta dal Real praticamente, potrebbe bastare. Ecco, la Juventus avrebbe garantito 100 milioni più Dybala in cambio dell’ex Barça. Mentre le voci continuano a rincorrersi, gli investitori “scommettono” sulla Juve: il titolo in borsa dei bianconeri ha subito un forte rialzo nella mattinata di oggi 20 agosto 2019. Partito da un +3,57, è salito ben oltre il 5% in poche ore.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a [email protected]