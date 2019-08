Stipendio docenti supplenti maggio e giugno 2019: la dicitura su Noipa

Ci sono novità sullo stipendio docenti supplenti di maggio e giugno 2019: In molti sono ancora in attesa del pagamento relativo agli scorsi mesi, ma al momento non c’è ancora nulla di nuovo. Una volta che questo sarà fatto, sul portale NoiPa dovrà comparire una specifica dicitura, quella che ogni anno, puntualmente, i supplenti aspettano per vedersi accreditato l’atteso pagamento, un disagio non da poco in questo periodo. Inoltre, andremo a vedere le ultime comunicazione dell’amministrazione in merito alla data di esigibilità dello stipendio del 26 agosto, nonché sulla riduzione Irpef al personale militare delle Forze Armate, Capitanerie di Porto e Forze di Polizia.

Stipendio docenti supplenti maggio e giugno 2019: la dicitura

Come ogni anno i supplenti chiedono informazioni a NoiPa in merito all’accredito del pagamento delle mensilità di maggio e giugno che ancora devono ricevere. Come riporta Miur Istruzione, a breve dovrebbe partire l’emissione speciale relativa al pagamento degli stipendi arretrati. La dicitura che dovrà comparire sul portale è la seguente: “Autorizzato Pagamento”. Questa dovrà comparire nella sezione consultabile nell’area personale “Risorse in corso di assegnazione da parte del MIUR”.

Stipendio docenti supplenti brevi e saltuari e volontari VV.F.: le ultime

Sul proprio sito, nonché sulla pagina Facebook, l’amministrazione ricorda che lunedì 26 agosto è la data di esigibilità per l’accreditamento dei pagamenti relativi all’emissione speciale del 16 agosto per il personale supplente breve e saltuario e i volontari dei Vigili del Fuoco. L’emissione, si legge nella nota, ha interessato i contratti che alla data del 16 agosto sono stati autorizzati dalle segreterie scolastiche e per i quali, contestualmente, il sistema della Ragioneria generale dello Stato abbia verificato la disponibilità dei fondi sui relativi capitoli di spesa. Infine si rammenta che gli istituti di credito possono effettuare gli accrediti lungo tutta la giornata.

Riduzione Irpef al personale militare Forze Armate, Capitanerie di Porto e Forze di Polizia

In un comunicato pubblicato lunedì 19 agosto 2019 NoiPa informa i suoi assistiti di aver concluso le operazioni straordinarie per l’attuazione del Decreto legislativo n. 95/2017 (art. 45, comma II) e del DPCM del 12 aprile 2019 riguardante il personale militare delle Forze Armate, delle Capitanerie di Porto e del personale delle Forze di Polizia a ordinamento civile e militare. “Per il personale interessato gli importi verranno erogati entro il mese di agosto attraverso un’emissione speciale e con un cedolino dedicato”. Infine, per chi volesse maggiori informazioni sui compensi erogati, occorrerà rivolgersi al Servizio Amministrativo di appartenenza.

