Consultazioni Mattarella 2019 in diretta streaming e tv, ecco dove vederle

Giornata decisiva oggi, giovedì 22 agosto 2019, per il futuro politico del Paese. Sarà infatti l’ultimo giorno di Consultazioni in Quirinale dal presidente della Repubblica Mattarella: spetterà poi a quest’ultimo trovare una soluzione politicamente adeguata. Le ipotesi al vaglio sono diverse, ma anche a giudicare dalle consultazioni di ieri sembrano essersi ridotte a due: un nuovo governo con alleanza M5S-PD, oppure il voto subito, già in autunno.

Consultazioni Mattarella 2019: gli incontri di oggi giovedì 22 agosto 2019

Si inizia alle ore 10, quando al Quirinale saliranno gli esponenti di Fratelli d’Italia. 45 minuti più tardi sarà la volta degli esponenti del Partito Democratico, mentre 1 ora più tardi ecco che arriveranno i Gruppi Parlamentari Forza Italia – Berlusconi Presidente. Alla pausa pranzo seguiranno infine gli incontri con i rappresentanti dell’ultimo breve governo: alle 16 saliranno al Quirinale i Gruppi Parlamentari della Lega-Salvini Premier, mentre alle 17 Mattarella riceverà la rappresentanza del Movimento 5 Stelle. Sarà l’ultimo incontro prima della decisione che decreterà le sorti politiche del nostro Paese: nuovo governo o voto immediato?

Consultazioni Mattarella 2019: dove seguirle in diretta tv e streaming

Per seguire la cronaca live delle consultazioni di oggi, cliccate su questo articolo. Altrimenti è possibile vederle in tv, dove i talk show politici in onda su La7 si collegheranno spesso dal Quirinale per commentare in tempo reale le reazioni delle rappresentanze politiche e fornendo gli ultimi aggiornamenti.

Per seguire in diretta video le consultazioni in streaming, sarà possibile collegarsi al canale ufficiale YouTube del Quirinale (oppure sul sito del Quirinale stesso).

Per farvi seguire in tempo reale gli aggiornamenti della giornata, postiamo qui sotto il video live dal canale YouTube del Quirinale. Ricordiamo infine che anche TermometroPolitico seguirà la diretta della giornata con una cronaca testuale: per seguirla, potete cliccare sul link soprastante.

