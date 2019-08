Dazn Sky accordo: numero canale satellitare e come vederlo in tv

Dazn e Sky potrebbero essere molto vicini all’accordo di trasferire i contenuti della piattaforma streaming su un canale Sky. Questo darebbe vita a uno scenario piuttosto interessante, perché gli abbonati a Sky che potranno avere accesso anche a Dazn, magari con un piccolo sovrapprezzo rispetto al prezzo dell’abbonamento originale, e quindi a tutte e 10 le partite della giornata di Serie A. L’accordo potrebbe essere ultimato nei prossimi giorni (si parla di lunedì 26 agosto come giorno X), ma per cominciare a passare da una piattaforma all’altra utilizzando un solo telecomando bisognerà aspettare la pausa delle Nazionali di settembre. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, lo switch tra le piattaforme potrebbe arrivare alla quarta di giornata di Serie A, quando è in programma il derby tra Inter e Milan (che andrebbe in onda su Dazn).

Dazn Sky: accordo a un passo, quali contenuti si potranno vedere?

La trattativa è a buon punto e il rumor lanciato qualche settimana fa prende sempre più forma. Una volta ufficializzata la trattativa, gli utenti abbonati a Sky potranno avere accesso non solo alle 3 restanti partite della Serie A, ma anche ad altri contenuti sportivi affascinanti, come il campionato di calcio spagnolo, quello francese, quello olandese e competizioni internazionali come la Copa Libertadores, la MLS League e i tornei cinesi e giapponesi.

Stando a quanto riferisce la Gazzetta dello Sport le modalità dell’accordo dovrebbero essere ancora ultimate: attualmente, infatti, si starebbe ragionando sui dettagli, come le offerte e i pacchetti da offrire agli utenti e i principali contenuti da trasmettere (e si saprà anche su quale canale sintonizzarsi). L’accordo sarà molto utile a Dazn, che ha la necessità di ampliare la distribuzione e la schiera di abbonati al fine di rientrare con l’importante investimento effettuato sui diritti televisivi. E proprio in quest’ottica sta circolando anche la notizia di una trattativa con Tim per un approdo su TimVision, voce riportata da Il Mattino e che aprirebbe una prospettiva interessante nell’ampliamento della base di spettatori Dazn.

