Offerte Dazn-Sky: anticipo sabato sera in diretta, la trattativa

Per il momento è solo un’indiscrezione, ma comunque autorevole. Antonio Dipollina ha infatti parlato a Repubblica di un accordo imminente tra Sky e Dazn per trasmettere sulla prima emittente l’anticipo del sabato sera di Serie A. In questo modo gli abbonati a Sky potrebbero vedere tutte le partite del campionato italiano, senza doversi barcamenare tra due piattaforme (e quindi due abbonamenti) e senza i problemi eventuali relativi allo streaming, la cui qualità dipende molto da quella della connessione di zona.

Offerte Dazn-Sky: cosa potrebbe cambiare

Stando alla notizia riportato dal quotidiano mancano ancora alcuni dettagli sulla trattativa, e forse è proprio per questo che al momento non si trovano conferme negli ambienti Dazn. I “cavilli” non sono comunque di poco conto, visto che si dovrebbe ancora parlare del costo unitario del pacchetto e delle condizioni contrattuali riservate agli abbonati Sky. Certamente, qualora la trattativa dovesse andare in porto, gli utenti Sky potrebbero vedere tutte e 20 le partite del campionato italiano e a giovarne di più, ovviamente, sarebbe la stessa emittente satellitare.

Nuove regole Serie A 2019-2020

Dazn: l’offerta 2019-2020

Il prezzo dell’abbonamento resta lo stesso: 9,99 euro al mese. Tuttavia il pacchetto di contenuti offerto dall’emittente si amplia. Oltre alle 3 partite di Serie A in esclusiva ogni giornata, Dazn accenderà i riflettori anche sul campionato spagnolo, francese e olandese, su alcune coppe nazionali estere e sulle serie inferiori (come nel caso della Championship), varcherà l’oceano fino a mostrarci la Copa Sudamericana e la Copa Libertadores, salirà fino negli USA per la MLS League e varcherà l’altro oceano per mostrare la J1 League giapponese e la Chinese Superleague. Non solo calcio: gli abbonati Dazn potranno assistere anche a match di boxe, arti marziale, rugby e hockey, e spaziare per altre competizioni sportive affidandosi a Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD.

Calendario Serie A 2019-2020 da scaricare in pdf gratis

Offerte Sky-Dazn: le prime due giornate di Serie A

In attesa che la trattativa si concluda, andiamo a riepilogare dove trasmettono le partite delle prime due giornate della Serie A 2019-2020 nella seguente tabella.

Data Ora Partita Trasmessa da 24-8 18.00 Parma – Juventus Sky 20.45 Fiorentina – Napoli Sky 25-8 18.00 Udinese – Milan Sky 20.45 Cagliari – Brescia Sky Verona – Bologna Dazn Roma – Genoa Dazn Sampdoria – Lazio Sky Spal – Atalanta Sky Torino – Sassuolo Sky 26-8 20.45 Inter – Lecce Sky 30-8 20.45 Bologna – Spal Sky 31-8 18.00 Milan – Brescia Dazn 20.45 Juventus – Napoli Sky 1-9 18.00 Lazio – Roma Sky 20.45 Atalanta – Torino Dazn Cagliari – Inter Sky Genoa – Fiorentina Sky Lecce – Verona Sky Sassuolo – Sampdoria Sky Udinese – Parma Dazn

SEGUI IL NUOVO TERMOMETRO QUOTIDIANO A QUESTO LINK.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a [email protected]