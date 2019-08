Conto corrente Arancio: nuovi limiti massimali e prelievi. I servizi annullati

Ing comunica i nuovi massimali che è possibile prelevare dalle casse automatiche ai propri clienti compresi i titolari di conto corrente Arancio.

Conto corrente con prelievo gratuito ad agosto 2019, ecco i migliori

Conto corrente Arancio: i nuovi limiti massimali per i prelievi

Aggiornati i massimali per i clienti Ing intestatari e co-intestatari di conto corrente: adesso il prelievo in contanti non potrà superare quota 3mila al giorno mentre in un mese non si potranno prelevare importi superiori ai 6mila euro. Sempre dallo stesso istituto bancario si avvisa che d’ora in poi non saranno più disponibili alcuni servizi: il bollettino freccia presso sportelli di banche diverse da Ing e prelievo contante con bonifico domiciliato presso Poste Italiane.

Le caratteristiche di Conto Arancio

Conto Arancio di Ing Direct è un conto corrente sostanzialmente a costo zero, infatti, non è previsto il sostenimento di alcuna spesa per aprirlo o chiuderlo, così come non sono previste spese per l’accredito della pensione o dello stipendio. A costo zero anche prelievi, bonifici, pagamento di bollette, ricariche telefoniche, consultazione dell’estratto conto online. Sottoscrivendo il contratto, la procedura si può svolgere comodamente online sul sito di Ing, si riceverà gratuitamente una carta di debito Mastercard; potrà essere richiesta anche una carta di credito Mastercard Gold che, però, ha un canone pari a 2 euro al mese.

Conto corrente 2020: nuove regole in vigore per costi e oneri fiscali

Attività temporaneamente sospese

Su Ing Direct, stimata come la prima banca online per numero di clienti in Italia, da metà marzo pesa un blocco di Bankitalia: l’istituto di Via Nazionale ne ha sospeso l’attività di acquisizione di nuovi clienti fino a quando non saranno risolte alcune carenze relativamente al rispetto della normativa in materia di riciclaggio. La decisione, invece, non ha avuto alcuna conseguenza sull’attuale clientela.

SEGUI IL NUOVO TERMOMETRO QUOTIDIANO A QUESTO LINK.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a [email protected]