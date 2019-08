Mutuo casa cento per cento: a chi spetta e come richiederlo

Si può accendere veramente un mutuo casa cento per cento? Ovvero un finanziamento che copra interamente le spese dell’immobile da acquistare? Con la crisi in atto e i risparmi che languono, sempre più cittadini con poche risorse per far fronte a ingenti anticipi sui mutui e che hanno intenzione di acquistare una casa cercano soluzioni alternative e tra queste spicca per l’appunto la richiesta di un mutuo 100%. Soluzione che però non tutti gli istituti bancari accettano di buon grado e anche quelli che acconsentono richiedono delle garanzie precise. Ma a oggi è davvero possibile chiedere un mutuo 100%? Andiamo a scoprire le opzioni disponibili.

Mutuo casa 100%: l’importo finanziabile

La soluzione si chiama Fondo di Garanzia Mutui Prima Casa della Consap. Grazie a questo fondo, alcuni cittadini in possesso di determinati requisiti, hanno la possibilità di richiedere un mutuo al 100% per l’acquisto della prima casa. Il Fondo rappresenta per le banche la garanzia richieste ed essendo una garanzia statale è sicura al 100%, pertanto è facile accedere a questo tipo di mutuo agevolato. Il Fondo interviene non solo per l’acquisto della prima casa vero e proprio, ma anche per gli interventi di restauro o ristrutturazione finalizzati all’efficientamento energetico. L’importo che il Fondo eroga può arrivare fino al 50% della quota capitale, coprendo così l’anticipo che il cittadino non riuscirebbe a fornire.

Mutuo casa 100%: chi può richiederlo, i requisiti

Come abbiamo scritto in precedenza, per poter accedere a questo tipo di mutuo e far sì che il Fondo citato faccia da garante, occorre essere in possesso di determinati requisiti. Il mutuo finanziato interamente è erogato solo alle giovani coppie nelle quali uno dei due coniugi non abbia più di 35 anni, ma anche ai nuclei familiari con un solo genitore che ha minori a carico, agli under 25 che fanno lavori atipici e a chi vive nelle case popolari. Il soggetto che si rivolge alla Consap non dovrà essere il proprietario di altri immobili: fanno però eccezione quelli ricevuti in eredità o concessi a titolo gratuito da un familiare stretto. Ovviamente la prima casa per la quale si richiede l’accensione del mutuo deve trovarsi in Italia e non appartenere alle categorie catastali A1 (signorile), A8 (ville) e A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistico o storici). Inoltre il mutuo al 100% si può ottenere solo nel momento in cui l’importo dello stesso non supera i 250 mila euro di valore.

Quali banche aderiscono?

Per sapere quali banche aderiscono all’iniziativa e al circuito del Consap, vi invitiamo a cliccare su questa pagina e quindi sul relativo pdf scaricabile.

