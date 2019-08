Detrazioni familiari a carico 2019 con regime forfettario, a chi spettano

Quelle partite Iva che optano per il regime forfettario hanno la possibilità di detrarre le spese per i familiari a carico? Ecco cosa dice l’Agenzia delle Entrate.

Regime forfettario: detrazioni familiari a carico, cosa dice l’AdE

In generale, si può affermare che chi sceglie di usufruire del regime forfettario non ha diritto alle detrazioni per i familiari a carico in quanto il regime forfettario è di per sé un regime particolarmente agevolato di tassazione. Infatti, le partite Iva in regime forfettario vengono tassate con l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi ma anche delle addizionali regionali e comunali e dell’imposta regionale sulle attività produttive. Per le Partite Iva in regime agevolato il calcolo del reddito imponibile avviene applicando all’insieme di ricavi e compensi un coefficiente di redditività che è diverso a seconda dell’attività svolta. Calcolato questo reddito, l’unica cosa che è possibile dedurre sono i contributi previdenziali da versare alla cassa di riferimento.

La nuova risoluzione dell’Agenzia delle Entrate

Tuttavia, con una recente risoluzione, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso di un lavoratore dipendente coniugato con una libera professionista che usufruisce del regime forfettario. Ora, dato che la detrazione per i figli a carico è ripartita a metà tra i due genitori o, in caso di accordo tra i due genitori, può spettare al genitore con il reddito complessivo più alto, nel suddetto caso, il lavoratore dipendente ha richiesto di usufruire della detrazione nella misura del 100% così da non perdere il 50% di cui non potrebbe usufruire l’altro genitore, lavoratore dipendente in regime forfettario. Esaminata tale richiesta, l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato come appunto anche in questa evenienza il coniuge lavoratore dipendente potrà usufruire del 100% delle detrazioni per i figli a carico soltanto nel caso in cui possieda un reddito complessivo più elevato rispetto alla moglie lavoratrice autonoma in regime forfettario.

