Concorso Regione Campania 2019: risultati e date prove. Il calendario

Sono 303.965 i candidati che parteciperanno al concorso Regione Campania 2019, anche se i posti di lavoro disponibili sono “solo” 2.175, ripartiti nei 170 Comuni della Regione. Dalle 8 di questa mattina, lunedì 2 settembre 2019, diecimila candidati si sono presentati alla Mostra d’Oltremare di Napoli per sostenere la prova preselettiva presso i cinque padiglioni della Fiera, al fine di diventare una delle 1.225 unità ricercate dal primo bando di concorso finalizzato al reclutamento di personale categoria C. Una lunga ma ordinata fila regolata dagli steward presenti, ma non sono mancati problemi e polemiche.

Concorso Regione Campania: le proteste nel giorno della prima prova

Vivaci proteste da parte dei candidati (alcuni hanno perfino rinunciato a sostenere la prova) per colpa di ben 4 ore di ritardo per l’inizio della prova. Tra file lunghe 10 metri e procedure di controllo per garantire la correttezza dello svolgimento della prova, è stato però il malfunzionamento al sistema di rete che ha causato problemi di stampa riguardante le fotocopie dei test che i candidati saranno tenuti a compilare. Come riporta Il Mattino ci sono stati diversi disagi, in alcuni casi tramutati in malori tra i partecipanti, mentre dall’esterno alcuni candidati hanno protestato duramente contro gli organizzatori.

Il portavoce del Formez Sergio Talamo, riferisce il quotidiano napoletano, si è prontamente scusato con i presenti, spiegando anche le cause del disagio. “Si è verificato un problema inatteso con le fotocopiatrici che non hanno funzionato. Qualcosa che non si era mai verificato in tanti anni che il Formez fa concorsi. La Regione e il Formez si scusano con i candidati per l’attesa”. Talamo ha anche detto che si sta cercando di mettersi in contatto con il fornitore delle macchine, su cui ricade la responsabilità dei malfunzionamenti. “Sapevamo che ci sarebbe stata un’attesa, ma pensavamo che alle 11 avremmo iniziato”, peccato però che il test sia iniziato un’ora e mezzo dopo le previsioni. Alle 15, intanto ci sarà il secondo turno della prova selettiva e molti candidati sono già in fila dalle prime ore di questa mattina.

La prova per l’altro concorso si terrà il 18 settembre, a partire dalle ore 15. Durante questa giornata saranno convocati i candidati iscritti al concorso finalizzato al reclutamento di 950 unità di personale categoria D.

Concorso Regione Campania: il calendario (personale Categoria C)

Di seguito pubblichiamo il calendario ufficiale delle prove preselettive relative al concorso, prendendo come riferimento il programma pubblicato sul sito di Formez. Cominciamo dal concorso che si sta svolgendo in questi giorni e che è riservato alle 1.225 unità di personale da inquadrare nella Categoria C.

Giorno Orario Candidati 2/9 8.00 Da Kabli Fatima a Luongo Luisa 15.00 Da Luongo Marcello a Martorano Giulia 3/9 8.00 Da Martorano Giuseppe a Molaro Carmela 15.00 Da Molaro Domenico a Nuzzo Caterina 4/9 8.00 Da Nuzzo Chiara a Pastore Natascia 15.00 Da Pastore Nicola a Piscopo Marco 5/9 8.00 Da Piscopo Margherita a Rivelli Angela 15.00 Da Rivelli Antonio a Salvione Romolo Maria 6/9 8.00 Da Salviulo Angelina a Serritelli Gennaro 15.00 Da Serritelli Giovanni a Tartaglione Gabriele 9/9 8.00 Da Tartaglione Gaetana a Ventriglia Orsola 15.00 Da Ventriglia Pasquale ad Adinolfi Verdiana 10/9 8.00 Da Adinolfi Vincenzo ad Aulicino Valentina 15.00 Da Aulino Angelo a Borrelli Andrea 11/9 8.00 Da Borrelli Angela e Cangiano Antonia 15.00 Da Cangiano Antonio a Cassese Immacolata 12/9 8.00 Da Cassese Lorenzo a Ciriaco Camilla 15.00 Da Ciriaco Lidia a Cuomo Rolando 13/9 8.00 Da Cuomo Rosa a De Luca Mariarosa 15.00 Da De Luca Mrica a Di Caprio Cristina 16/9 8.00 Da Di Caprio Daniela e Donniacono Luca 15.00 Da Donniacuo Adele a Ferrara Rossella 17/9 8.00 Da Ferrara Sabato a Gambardella Ambra 15.00 Da Gambardella Andrea a Guarino Marinica 18/9 8.00 Da Guarino Mario a Jusufi Adrian

I candidati dovranno presentarsi ai cancelli di ingresso muniti di ricevuta di iscrizione e documento d’identità. Quindi dovranno recarsi al padiglione loro assegnato in base alla ripartizione disponibile pubblicamente dallo scorso 26 agosto.

Concorso Regione Campania: il calendario (personale Categoria D)

Di seguito il calendario delle prove per i candidati iscritti al concorso per l’assunzione delle 950 unità di personale da inquadrare nella categoria D.

Giorno Orario Candidati 18/9 15.00 Da Cabib Alessandro a Corrado Francesco 19/9 8.00 Da Corrado Gennaro a Di Lauro Modestino Isaia 15.00 Da Di Lauro Paolo a Garramone Mariangela 20/9 8.00 Da Garri Daniela a Luongo Carmine 15.00 Da Luongo Chiara a Navarra Antonio 23/9 8.00 Da Navarra Carmine a Quintavalle Michela 15.00 Da Quinterno Antonella a Signore Vincenzo 24/9 8.00 Da Signorella Marilena ad Acanfora Valentina 15.00 Da Accadia Rita a Buzzulini Marco

I candidati di questa prova dovranno presentarsi con un valido documento d’identità, la ricevuta e il modulo di autocertificazione rilasciati dal sistema Step-One 2019. Gli stessi dovranno essere muniti di più penne a sfera di colore nero per svolgere la prova.

Non saranno ammesse pubblicazioni, né carta da scrivere, né testi di qualunque tipo e nondimeno dispositivi tecnologici o informatici. Naturalmente, durante la prova, non sarà possibile dialogare con gli altri candidati.

